プリンセス プリンセス、解散から30年を迎える2026年5月にテレビ神奈川秘蔵のライブフィルムを全国の劇場にて上映決定
プリンセス プリンセスが、デビュー記念日である5月21日に全国24都市30館の映画館にて、ライブフィルム上映することを発表した。さらに、5月16日には、＜ダイアモンド上映会＞と銘打ち、東京・大阪・名古屋の映画館限定で先行上映会が開催されることも発表された。
『メンバーが出会ってから40周年』を迎えた2023年にも、1月から3カ月にわたり4作品が上映された。その続編となる上映会として2026年は、「PANIC TOUR ’96 解散を遊ぼう」の千秋楽1996年5月31日から30周年を記念して、＜プリンセス プリンセス ライヴ・フィルム 『解散から30周年記念-tvkスペシャル-』（劇場版5.1chデジタル・リマスター）＞の上映会を開催する。
今回披露されるのは、『PANIC TOUR SUMMER ’88 SEA SIDE CONCERT AT NORTH PIER』、『SOUND CONIFER 229 SPECIAL 1991』、『LIVEy 1996』の3作品。いずれもプリンセス プリンセスがテレビ神奈川の音楽番組で放送されたライブ映像を元にしており、この度、幻のパフォーマンス映像が蔵出しされ、劇場にて初披露されることとなった。
「Diamonds＜ダイアモンド＞」をはじめ、「M」「世界でいちばん熱い夏」「19 GROWING UP ―ode to my buddy―」はもちろん、ライヴには欠かせない「OH YEAH!」「WONDER CASTLE」「GO AWAY BOY」、さらに中山加奈子や今野登茂子がメインボーカルを務める「錆びつきブルース」「月夜の出来事」など、ここでしか観られないレア楽曲を含む全25曲・114分を収録。プリンセス プリンセスの歴史を垣間見ることができる映像になっているという。
また、35年以上前の映像を最新技術「RS＋」でアップコンバートしHD化。音声はリマスタリングを施し、劇場版5.1chサウンドでマルチチャンネル化することで、より鮮やかに、よりクリアに生まれ変わったデジタル・シネマ・パッケージとして上映される。
そんなライブフィルムの劇場版トレイラーを上映に先駆けてプリンセス プリンセス公式YouTubeにて、初解禁された。また劇場版ビジュアルも初公開となった。
またテレビ神奈川のお膝元、横浜上映時の登壇も決定した。登壇者及び登壇時間は後日改めて発表される。上映チケットは、プリンセス プリンセスの前身バンド「赤坂小町」結成日である本日より先行受付が開始されている。
◾️上映情報
【DAY1】
プリンセス プリンセス ライヴ・フィルム 『解散から30周年記念-tvkスペシャル-』（劇場版5.1chデジタル・リマスター）ダイアモンド上映
2026年／日本／DCP／16:9／5.1ch／2K／114分予定
日時｜2026年5月16日（土）
開映｜16:30
劇場｜新宿ピカデリー・ミッドランドスクエアシネマ・なんばパークスシネマ
【DAY2】
プリンセス プリンセス ライヴ・フィルム 『解散から30周年記念-tvkスペシャル-』（劇場版5.1chデジタル・リマスター）デビュー日全国上映
2026年／日本／DCP／16:9／5.1ch／2K／114分予定
日時｜2026年5月21日（木）
開映｜19:00
劇場｜横浜ブルク13
登壇｜未定
＊登壇者及び、登壇時間は、後日発表いたします。登壇は、本編上映の前もしくは、後のいずれかになります。
＊内容が予告なく変更になる場合がございます。また都合により中止になる場合もございます。
▼5月21日上映劇場 全24都市30館
北海道 イオンシネマ旭川駅前
北海道 札幌シネマフロンティア
宮城 MOVIX仙台
福島 イオンシネマ福島
茨城 ユナイテッド・シネマ水戸
栃木 MOVIX宇都宮
群馬 イオンシネマ高崎
埼玉 T・ジョイ エミテラス所沢
埼玉 ＭＯＶＩＸさいたま
千葉 イオンシネマ市川妙典
東京 MOVIX 亀有
東京 新宿ピカデリー
東京 イオンシネマシアタス調布
神奈川 横浜ブルク1３
神奈川 イオンシネマ茅ヶ崎
新潟 Ｔ・ジョイ新潟万代
石川 イオンシネマ金沢フォーラス
長野 イオンシネマ松本
静岡 静岡東宝会館
愛知 ミッドランドスクエアシネマ
京都 MOVIX京都
大阪 なんばパークスシネマ
兵庫 MOVIXあまがさき
兵庫 OSシネマズハーバーランド
岡山 イオンシネマ岡山
広島 MOVIX広島駅
香川 イオンシネマ高松東
福岡 T・ジョイ博多
福岡 T・ジョイ リバーウォーク北九州
熊本 熊本ピカデリー
チケット価格：5月16日・21日両日とも
前売｜ 3,600円（税込/全席指定）
当日 （劇場販売時鑑賞券）｜4,600円（税込/全席指定）
▼2026年5月16日（土）ダイアモンド上映
○チケット先行受付（抽選）
イープラス先行：2月20日（金）12:00〜3月11日（水）18:00まで先行受付中
○一般発売（先着）
イープラス｜3月21日（土）12:00〜5月14日（木）18:00まで先行受付中
※プレ／先行受付で残席がある場合に限り一般発売を行います。一般発売は先着順となりますので、予定枚数に達し次第受付を終了いたします。
○劇場販売券（当日券扱い）の販売
5月16日（土）〜販売開始
劇場販分の鑑賞券は一般発売終了後、残席のある場合上映劇場にて販売いたします
▼2026年5月21日（木）デビュー日上映
○チケット先行受付（抽選）
イープラス先行｜ 2月20日（金）12:00〜4月4日（土）18:00まで先行受付中
○一般発売（先着）
イープラス｜4月21日（火）12:00〜5月14日（木）18:00まで先行受付中
※プレ／先行受付で残席がある場合に限り一般発売を行います。一般発売は先着順となりますので、予定枚数に達し次第受付を終了いたします。
○劇場販売券（当日券扱い）の販売
5月16日（土）正午〜販売開始
劇場販分の鑑賞券は一般発売終了後、残席のある場合上映劇場にて販売いたします
イープラス：（PC、モバイル共通）
イープラスお客さまサポート（お問い合わせ）：http://eplus.jp/qa/
※購入方法の詳細、会員登録の方法、当選メール紛失、発券方法に関してなど、チケットに関するお問い合わせは、プレイガイドのよくある質問（Q＆A）等をご確認の上、解決しない場合はお手数をおかけいたしますが上記プレイガイドのお問い合わせ先へご連絡ください。
※インターネットでのお申し込みには、事前にプレイガイドの会員登録（無料）が必要になります。
※プレイガイドでは、システムメンテナンスのため、お申し込み・お支払い・お受け取り等の手続きをご利用いただけない時間がございます。詳しくはプレイガイドのホームページにてご確認ください。
＜注意事項＞
※チケットご購入後お客様のご都合による変更および払い戻しは、いかなる場合におきましても行っておりません。予めご了承の上お申し込みください。
※チケットはいかなる場合（紛失・盗難・破損等）でも再発行いたしません。予めご了承ください。
※営利を目的としたチケットの購入、譲渡・転売行為（ネットオークション・チケット売買サイト・金券ショップ等）は、いかなる場合も固くお断りしております。
※劇場内は、カメラや携帯などのいかなる機材においても録音／録画／撮影を禁止しております。このような行為が行われた場合は、記録された内容を削除の上ご退場いただきますので、予めご了承ください。また盗撮が行われた場合、上映を中止する場合もございます。不審な行為を見かけた方は劇場スタッフまでお知らせください。
※3歳以上有料／3歳未満で座席が必要な場合は有料となります。
※18歳以下の未成年の方は、必ず保護者の同意を得た上でチケットをご購入・ご来場ください。また13歳未満（12歳以下）の方は保護者の方と同伴の上、ご入場ください。
※お身体の不自由な方、車椅子をご使用の方はご入場の際、係員へバリアフリー・エリアでの鑑賞希望の旨をお伝えください。
※上映会場に、取材目的の撮影が入る場合がございます。予めご了承の上、ご購入ください。
※開場時間は、映画館によって異なります。
※各劇場、座席種によってアップチャージがある場合がございます。
※3歳以上有料／3歳未満で座席をご使用の場合は有料となります。
※プレイガイドでチケットをご購入の際は、チケット代以外に各種手数料がかかります。
※映画館により、座席間隔をあけてチケット販売を行う場合がございます。今後の情勢に応じて変更となる場合や、各映画館で対応が異なる場合がございますので予めご了承ください
▼セットリスト
SOUND CONIFER 229 SPECIAL 1991
1 HIGHWAY STAR
2 月夜の出来事
3 錆びつきブルース
4 19 Growing Up -ode to my buddy-
1991年8月4日収録 富士急コニファーフォレスト
LIVEy1996
1 OH YEAH！
2 M
3 DIAMONDS-ダイアモンド-
4 GUITAR MAN
5 へっちゃら
6 HIGHWAY STAR
1996年4月3日収録 神奈川県民ホール
PANIC TOUR SUMMER ’88 SEA SIDE CONCERT AT NORTH PIER
1 世界でいちばん熱い夏
2 WONDER CASTLE
3 ソーロング、ドリーマー
4 KEEP ON LOVIN’ YOU
5 ユー・アー・マイ・スターシップ
6 ストリート・ウーマン
7 SHE
8 ROMANCIN’ BLUE
9 GO AWAY BOY
10 ヴァイブレーション
11 冗談じゃない
12 ガールズナイト
13 HEART STOPIN’ MUSIC
14 19 GROWING UP -ode to my buddy-
15 世界でいちばん熱い夏
1988年8月31日収録 NORTH PIER
＜映画館に来場のお客様へのご協力とお願い＞
以下に該当される方は、映画館へのご来場をお控えください。
・発熱(規定の体温は各映画館によって異なります)や頭痛、咳、全身痛、倦怠感などの症状がある場合
・プリンセス プリンセス tvkスペシャル 上映｜https://www.princess2.net/
・配給(kuuusooo_bell)｜https://x.com/kuuusooo_bell
・主催・企画｜ソニー・ミュージックレーベルズ
・配給｜ソニー・ミュージックソリューションズ KUUUSOOO_BELL
・映像協力 テレビ神奈川、ｔｖｋコミュニケーションズ
・協力｜サンタバーバラ・ピクチャーズ
©2026 Sony Music Entertainment
＊ご紹介いただく際、上記の表記をお願いいたします。
