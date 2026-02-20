◾️上映情報

【DAY1】

プリンセス プリンセス ライヴ・フィルム 『解散から30周年記念-tvkスペシャル-』（劇場版5.1chデジタル・リマスター）ダイアモンド上映

2026年／日本／DCP／16:9／5.1ch／2K／114分予定

日時｜2026年5月16日（土）

開映｜16:30

劇場｜新宿ピカデリー・ミッドランドスクエアシネマ・なんばパークスシネマ

【DAY2】

プリンセス プリンセス ライヴ・フィルム 『解散から30周年記念-tvkスペシャル-』（劇場版5.1chデジタル・リマスター）デビュー日全国上映

2026年／日本／DCP／16:9／5.1ch／2K／114分予定

日時｜2026年5月21日（木）

開映｜19:00

劇場｜横浜ブルク13

登壇｜未定

＊登壇者及び、登壇時間は、後日発表いたします。登壇は、本編上映の前もしくは、後のいずれかになります。

＊内容が予告なく変更になる場合がございます。また都合により中止になる場合もございます。

▼5月21日上映劇場 全24都市30館

北海道 イオンシネマ旭川駅前

北海道 札幌シネマフロンティア

宮城 MOVIX仙台

福島 イオンシネマ福島

茨城 ユナイテッド・シネマ水戸

栃木 MOVIX宇都宮

群馬 イオンシネマ高崎

埼玉 T・ジョイ エミテラス所沢

埼玉 ＭＯＶＩＸさいたま

千葉 イオンシネマ市川妙典

東京 MOVIX 亀有

東京 新宿ピカデリー

東京 イオンシネマシアタス調布

神奈川 横浜ブルク1３

神奈川 イオンシネマ茅ヶ崎

新潟 Ｔ・ジョイ新潟万代

石川 イオンシネマ金沢フォーラス

長野 イオンシネマ松本

静岡 静岡東宝会館

愛知 ミッドランドスクエアシネマ

京都 MOVIX京都

大阪 なんばパークスシネマ

兵庫 MOVIXあまがさき

兵庫 OSシネマズハーバーランド

岡山 イオンシネマ岡山

広島 MOVIX広島駅

香川 イオンシネマ高松東

福岡 T・ジョイ博多

福岡 T・ジョイ リバーウォーク北九州

熊本 熊本ピカデリー

チケット価格：5月16日・21日両日とも

前売｜ 3,600円（税込/全席指定）

当日 （劇場販売時鑑賞券）｜4,600円（税込/全席指定）

▼2026年5月16日（土）ダイアモンド上映

○チケット先行受付（抽選）

イープラス先行：2月20日（金）12:00〜3月11日（水）18:00まで先行受付中



○一般発売（先着）

イープラス｜3月21日（土）12:00〜5月14日（木）18:00まで先行受付中

※プレ／先行受付で残席がある場合に限り一般発売を行います。一般発売は先着順となりますので、予定枚数に達し次第受付を終了いたします。

○劇場販売券（当日券扱い）の販売

5月16日（土）〜販売開始

劇場販分の鑑賞券は一般発売終了後、残席のある場合上映劇場にて販売いたします

▼2026年5月21日（木）デビュー日上映

○チケット先行受付（抽選）

イープラス先行｜ 2月20日（金）12:00〜4月4日（土）18:00まで先行受付中



○一般発売（先着）

イープラス｜4月21日（火）12:00〜5月14日（木）18:00まで先行受付中

※プレ／先行受付で残席がある場合に限り一般発売を行います。一般発売は先着順となりますので、予定枚数に達し次第受付を終了いたします。

○劇場販売券（当日券扱い）の販売

5月16日（土）正午〜販売開始

劇場販分の鑑賞券は一般発売終了後、残席のある場合上映劇場にて販売いたします

イープラス：（PC、モバイル共通）

イープラスお客さまサポート（お問い合わせ）：http://eplus.jp/qa/

※購入方法の詳細、会員登録の方法、当選メール紛失、発券方法に関してなど、チケットに関するお問い合わせは、プレイガイドのよくある質問（Q＆A）等をご確認の上、解決しない場合はお手数をおかけいたしますが上記プレイガイドのお問い合わせ先へご連絡ください。

※インターネットでのお申し込みには、事前にプレイガイドの会員登録（無料）が必要になります。

※プレイガイドでは、システムメンテナンスのため、お申し込み・お支払い・お受け取り等の手続きをご利用いただけない時間がございます。詳しくはプレイガイドのホームページにてご確認ください。

＜注意事項＞

※チケットご購入後お客様のご都合による変更および払い戻しは、いかなる場合におきましても行っておりません。予めご了承の上お申し込みください。

※チケットはいかなる場合（紛失・盗難・破損等）でも再発行いたしません。予めご了承ください。

※営利を目的としたチケットの購入、譲渡・転売行為（ネットオークション・チケット売買サイト・金券ショップ等）は、いかなる場合も固くお断りしております。

※劇場内は、カメラや携帯などのいかなる機材においても録音／録画／撮影を禁止しております。このような行為が行われた場合は、記録された内容を削除の上ご退場いただきますので、予めご了承ください。また盗撮が行われた場合、上映を中止する場合もございます。不審な行為を見かけた方は劇場スタッフまでお知らせください。

※3歳以上有料／3歳未満で座席が必要な場合は有料となります。

※18歳以下の未成年の方は、必ず保護者の同意を得た上でチケットをご購入・ご来場ください。また13歳未満（12歳以下）の方は保護者の方と同伴の上、ご入場ください。

※お身体の不自由な方、車椅子をご使用の方はご入場の際、係員へバリアフリー・エリアでの鑑賞希望の旨をお伝えください。

※上映会場に、取材目的の撮影が入る場合がございます。予めご了承の上、ご購入ください。

※開場時間は、映画館によって異なります。

※各劇場、座席種によってアップチャージがある場合がございます。

※3歳以上有料／3歳未満で座席をご使用の場合は有料となります。

※プレイガイドでチケットをご購入の際は、チケット代以外に各種手数料がかかります。

※映画館により、座席間隔をあけてチケット販売を行う場合がございます。今後の情勢に応じて変更となる場合や、各映画館で対応が異なる場合がございますので予めご了承ください

▼セットリスト

SOUND CONIFER 229 SPECIAL 1991

1 HIGHWAY STAR

2 月夜の出来事

3 錆びつきブルース

4 19 Growing Up -ode to my buddy-

1991年8月4日収録 富士急コニファーフォレスト

LIVEy1996

1 OH YEAH！

2 M

3 DIAMONDS-ダイアモンド-

4 GUITAR MAN

5 へっちゃら

6 HIGHWAY STAR

1996年4月3日収録 神奈川県民ホール

PANIC TOUR SUMMER ’88 SEA SIDE CONCERT AT NORTH PIER

1 世界でいちばん熱い夏

2 WONDER CASTLE

3 ソーロング、ドリーマー

4 KEEP ON LOVIN’ YOU

5 ユー・アー・マイ・スターシップ

6 ストリート・ウーマン

7 SHE

8 ROMANCIN’ BLUE

9 GO AWAY BOY

10 ヴァイブレーション

11 冗談じゃない

12 ガールズナイト

13 HEART STOPIN’ MUSIC

14 19 GROWING UP -ode to my buddy-

15 世界でいちばん熱い夏

1988年8月31日収録 NORTH PIER

＜映画館に来場のお客様へのご協力とお願い＞

以下に該当される方は、映画館へのご来場をお控えください。

・発熱(規定の体温は各映画館によって異なります)や頭痛、咳、全身痛、倦怠感などの症状がある場合

・プリンセス プリンセス tvkスペシャル 上映｜https://www.princess2.net/

・配給(kuuusooo_bell)｜https://x.com/kuuusooo_bell

・主催・企画｜ソニー・ミュージックレーベルズ

・配給｜ソニー・ミュージックソリューションズ KUUUSOOO_BELL

・映像協力 テレビ神奈川、ｔｖｋコミュニケーションズ

・協力｜サンタバーバラ・ピクチャーズ

©2026 Sony Music Entertainment

＊ご紹介いただく際、上記の表記をお願いいたします。