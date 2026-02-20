安月名莉子、約3年ぶりとなる待望の2nd album「Emoria」3月にリリース！全国レコ発ツアー開催も決定

『やがて君になる』OPテーマ「君にふれて」 でデビューし、その後も『メイドインアビス』や『Re:ゼロから始める異世界生活』『彼方のアストラ』など、数多くのTVアニメの楽曲を歌唱してきたアニソンシンガー・シンガーソングライターの安月名莉子が、3月25日に待望の2nd フルアルバムを全国リリースする。これに伴い、ジャケット写真・収録曲情報が解禁された。

今回のアルバムには、ヒットシングル「DAISY」「Horizon」などを含む計10曲を収録。未発表の新曲「Light our way」と、昨年11月のワンマンライブで初披露された、ファン待望の楽曲「Born to Change」が新録される。

今作では、収録された全ての楽曲を自身で作詞・作曲し、アコースティックギターも全曲自ら演奏。シンガーソングライターとしての実力が如何なく発揮された一枚となっている。タイトルの「Emoria」は“感情が息づく世界”という意味が込められており、喜怒哀楽全ての感情を表現した作品に仕上がった。

また、アルバムのリリースに伴い、3〜5月にかけて全国9か所でリリースツアーも決定。さらに、各CDショップでのインストアイベントも予定されている。

CDは、3月25日からCDショップで販売される「全国流通版」と、3月21日からスタートのライブハウスツアーより先行で販売が開始される「会場限定版」2形態を販売。また、3月25日からはサブスクでの配信もスタートする。

一曲目に収録された「Light our way」は、サブスクでは配信されないロングイントロバージョンが、各CDのみにそれぞれのバージョンで収録される。ぜひCDを手に取って聴いてみてはいかがだろう。

【ツアー情報】

安月名莉子 2nd full albumリリースツアー「Emoria」・3月21日（土）【埼玉】西川口ハーツ OPEN 15:30／START 16:00・3月28日（土）【岡山】岡山 KINGDOM OPEN 17:30 ／START 18:00・3月29日（日）【静岡】静岡UMBER OPEN 16:30／START 17:00・4月5日（日）【愛知】新栄シャングリラ OPEN 16:30／START 17:00・4月11日（土）【大阪】江坂MUSE OPEN 17:30／START 18:00・4月19日（日）【北海道】札幌SPACE ART STUDIO OPEN 12:30／START 13:00・4月29日（水・祝）【宮城】仙台enn2nd OPEN 12:00／START 12:30・5月3日（日）【福岡】福岡秘密 OPEN 11:30／START 12:00・5月9日（土）【東京FINAL】六本木Unravel Tokyo OPEN 15:30／START 16:00

オフィシャルチケット先行（先着）受付中！2月18日（水）18:00〜2月23日（月・祝）23:59

チケット販売：e+主催：CAT entertainment／K DOUBLE企画制作：CAT entertainment／K DOUBLE