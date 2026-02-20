ハーマンインターナショナルは、ゲーミング用デバイス「JBL Quantum（クオンタム）」シリーズの新モデルとして、ゲーミングヘッドセット「JBL Quantum 950 WIRELESS」「JBL Quantum 650 WIRELESS」「JBL Quantum 250」の3モデルを2026年2月26日（木）に発売します。

「Quantum 950 WIRELESS」

記事のポイント ロゴやデザインを一新して生まれ変わったJBL Quantumのヘッドセットは、有線式のエントリーモデルから、手元操作用のベースステーションが付属するハイエンドモデルまで3モデルをラインナップ。用途やプレイスタイルに応じて選びやすくなっています。イヤーパッドなどのパーツが交換でき、長く使えるのもうれしいポイント。

今回登場するヘッドセット3モデルは、ロゴとプロダクトデザインを一新し、従来よりもポップな印象に。音質面では、カーボンダンピングダイアフラムとネオジムマグネットを搭載した高性能50mm径ダイナミックドライバーを共通装備し、「JBL Quantum空間サウンド」と組み合わせることで、迫力あるサウンドからゲーム内の微細な音まで正確に再現します。

さらに、メッシュ素材を使用したハンモック構造のヘッドバンドと、密度が高くもっちりとした触感のメモリーフォームイヤーパッドにより、長時間の使用でも疲れにくい快適な装着感を実現します。

加えて、マグネット式で簡単に着脱できるイヤーパッドをはじめ、各パーツは取り外して交換が可能な設計を採用。安心して長く使用できます。

フラッグシップモデル「Quantum 950 WIRELESS」は、低遅延2.4GHzワイヤレスとBluetoothのデュアルコネクト接続に対応。ハイブリッドノイズキャンセリング機能を搭載し、ヘッドトラッキング対応の「JBL Quantum空間サウンド」と合わせて、究極の没入感を提供します。

↑手元での操作やバッテリーの充電が可能な2.4GHzワイヤレスドングル内蔵ベースステーション付属。

さらに、着脱式バッテリーを2個同梱し、1個は本体に、もう1個はベースステーションで充電しながら使用すればバッテリー切れの心配なく、ゲームプレイに没頭できます。

↑バッテリーは着脱式で交換可能。

ワイヤレス接続のほか、USB Type-Cまたは3．5mmミニジャックの有線接続にも対応。

カラーはブラックのみ。価格はオープンプライスで、JBLオンラインストア販売価格は5万5000円（税込）。

「Quantum 650 WIRELESS」は、上位モデルからの主要機能を継承しつつ、必要な機能に絞ることで軽量化を実現。超低遅延ワイヤレスとBluetooth接続に対応するほか、USB Type-Cの有線接続にも対応しています。

「Quantum 650 WIRELESS」（ブラック／ホワイト）

カラーはブラックとホワイトの2色展開。価格はオープンプライスで、直販価格は2万2000円（税込）。

「Quantum 250」は、3.5mmステレオミニジャック接続に対応した有線モデル。軽量設計と快適なイヤーパッドで長時間プレイにも最適。シンプルながらもJBLならではの高音質を手軽に楽しめるエントリーモデルとなっています。

「Quantum 250」（ブラック／ホワイト）

カラーはブラックとホワイトの2色展開。価格はオープンプライスで、直販価格は1万1000円（税込）。

ハーマンインターナショナル 「JBL Quantum 950 WIRELESS」 「JBL Quantum 650 WIRELESS」 「JBL Quantum 250」 発売日：2026年2月26日 オープンプライス

