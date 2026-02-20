人気恋愛リアリティ番組のスター登場に見取り図・盛山を筆頭にスタジオが異様な熱気に包まれた。

【映像】『ラヴ上等』話題の美女（問題のシーンも）

2月19日（木）深夜に放送された「見取り図じゃん」では、世の中の尽きない議論に決着をつける人気企画「女子びちゃびちゃ論」が半年ぶりに開催された。見取り図（盛山晋太郎、リリー）の進行のもと、判定人に砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）を招集。パネラーには、紅しょうが（熊元プロレス、稲田美紀）、加納（Aマッソ）、福留光帆、紺野ぶるま、そしてNetflixの恋愛リアリティ番組『ラヴ上等』で大きな話題を呼んだ鈴木ユリア（Baby）といった豪華メンバーが勢揃いし、本音をぶつけ合う激論が展開された。

進行の盛山が「僕も含め、共演者の皆さんがザワついてます」と言い、「話題の恋リア『ラヴ上等』から、ベイビーちゃんこと、鈴木ユリアちゃんです！」と紹介すると、スタジオメンバーからは興奮気味に歓声があがった。ユリアは『ラヴ上等』で出会ったばかりの女性から水をかけられたことでブチギレ、その女性に水を思いっきりかけ返し「水はやべぇだろ、普通に」という名言が生まれたことでも有名な人物だ。

盛山は「あなた、一番ダメ（水掛け）なんですからね」と言うと、ユリアは「NGです」と微笑みながら答え、嵐の予感を感じさせた。

ユリアの登場にテンションがあがるメンバーたち。紺野は「私、今日、あの『ラヴ上等』のスウェットでテレ朝入りました」とファンぶりをアピール。一方、紅しょうがの熊元プロレスは、本物を前に「挨拶に来てくれたんですけど、なんか言えなくて。デキタウェ……」と噛み倒し、盛山から「今、水中おった？ もう溺れた？」とツッコまれるほどガチガチに緊張していた。