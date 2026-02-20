多くの人が人生の転機やライフステージの変化を迎える29歳。活躍しているあの人も29歳のときはあなたと同じように悩み、もがいていました。

各界で活躍する著名人や偉人たちが当時どのような苦悩を抱え、いかにして乗り越えてきたのかを掘り下げる連載「ぼくらの29歳」。

今回は実業家 カーネル・サンダースの29歳を振り返ります。

トラブルを起こしては転職を繰り返した

ケンタッキーの創業者として、世界中で名を馳せたカーネル・サンダース。

しかし、若い頃は仕事が全く長続きしませんでした。農場、鉄道会社、弁護士、保険外交員、秘書、ランプの製造販売、タイヤのセールスマン……。

どの職場でも働いて結果を残しはするものの、あまりに正義感が強く頑固だったため、気づけば会社から煙たがられる存在に。

ある鉄道会社では、労働組合のことで機関士と議論になり、初めは口喧嘩だったのがヒートアップして取っ組み合いになってクビになったこともありました。

また、当時は資格が必要なかったことから、カーネルは弁護士として活動した時期もありましたが、依頼人から殴りつけられて反撃を試みたために解雇されてしまいます。

セールスマンになっても、営業成績は申し分ないのですが、いつも何かしらの対人関係でトラブルを起こし、会社から見限られてしまうのでした。

カーネルは、物事に妥協できず、いい加減に済ませることができない性分でした。それゆえに、いつも正しいことをしているにもかかわらず、煙たがられてしまい、上司と衝突せざるを得なかったのです。

雇われ人は向いていないと、29歳で起業へ

どの会社でもトラブルを起こせば、働くこと自体が嫌になってしまいそうなところですが、カーネルは決してくじけませんでした。それには理由があります。

3人兄弟の長男として生まれて、幼くして父を亡くしたカーネルは、女手一つで働く母をいつも支えてきました。貧しい生活のなか、6歳で台所に立ち、弟や妹の面倒を見てきたカーネルには、 多少の困難ではへこたれない「逆境力」 がおのずと培われていたのです。

また、しつけに厳しかった母から、口癖のように何度も言われた言葉も、カーネルの行動指針となりました。

「いつでも本当のことを言いなさい。ごまかしはだめ。そして、誰にでも親切にすること」

会社と衝突してまで自分なりに正しいと思うことを実践したのは、この母の教えを守ったからこそ。自分は間違ったことはしていないはずだと、カーネルは自分に言い聞かせて、気持ちを立て直したことでしょう。

とはいえ、このままだと転職しても、また同じことの繰り返し……。どうすれば仕事を長く続けられるのかと、真剣に考えた結果、カーネルはこんな思いに至りました。

「自分は会社に雇われて働くのに向いていないのかもしれない」

カーネルは 29歳にして、ガソリンスタンドの経営へと乗り出すことを決意 します。

当時のアメリカは、低価格のフォードＴ型車が大量生産され、大衆向けの乗用車が急速に普及し始めていました。1930年代にさしかかろうとするこの頃は、少し前までは世界に数千台しかなかった車が、2000万台以上にまで増加した時期でした。

カーネルがやろうとしたガソリンスタンドの事業は、確かに時流を捉えたビジネスだったのです。

経営のモットーは「最高のサービス」徹底した無料サービスで大評判に

カーネルは、故郷であるインディアナ州に隣接するケンタッキー州の北東部の町・ニコラスビルでガソリンスタンドを開業します。起業にあたって、その頃に出入りしていた経営者が集うロータリー・クラブのモットーを実践しようと考えました。

「他の人に最高のサービスをする人が、もっとも利益を得る人だ」

モットーに則り、カーネルは徹底した無料サービスを提供することにしました。車がガソリンスタンドにやってくると、カーネルは飛んでいってすぐさま窓拭きを始めました。ボンネットを開け、ラジエーターのキャップを外して水を入れたら、後ろの窓も拭き、客にこう尋ねたのです。

「何か他にできることはありますか？」

ガソリンを入れにきただけの客の驚きをよそに、カーネルはサービスの手を止めません。

「右後ろのタイヤの空気が少ないようですが、もしあちらまで車を動かしてくれたら調べますよ」

カーネルは小さなホウキと雑巾をズボンのポケットにいつも忍ばせ、車内の掃除までしました。これらはすべて無料奉仕です。

カーネルは生涯にわたり、 「他の人に最高のサービスをする」ことにこだわりました 。費用対効果よりも、まずはサービスを第一に心がけたのです。

なかにはただ道を聞きにきただけの車もいましたが、同様の無料サービスをカーネルは徹底して行いました。また、地図を広げている車があれば、「どちらに向かっているのですか」と積極的に声をかけ、道案内を行ったというから大変な親切ぶりです。

まだ道が舗装されていない当時は、どの車も泥だらけだったために、洗車は骨の折れる作業でした。だからこそ客は、無料で車を綺麗にしてくれるカーネルのガソリンスタンドを選ぶようになったのです。

こうして、献身的なサービスが大評判を呼んだカーネルの店は、近郊のガソリンスタンドに比べ、抜きん出て繁盛することになりました。

困難のたび常に成長。逆境の先、65歳でたどり着いた「ケンタッキー・フライドチキン」

経営が波に乗ったのもつかの間、その後カーネルは幾度となく困難に見舞われます。

世界大恐慌に襲われたときには旅行者が激減し、40歳を前にしてガソリンスタンドを閉めることになりますが、移転して再チャレンジ。このときには、ドライバーの空腹を満たすための小さな食堂を併設して、フライドチキン、ハム、豆、ビスケットを提供しました。

そのうち、食事を目当てにガソリンスタンドにくる客も現れ始めたので、スペースを拡張。テーブルを3台にして、オリジナル料理を充実させると大評判に。ケンタッキー州のレストランガイドにこんなふうに掲載されるようになりました。

「サンダース・カフェに寄らずに旅は終われない」

自分の作った料理を喜ぶ客の顔を見ることが病みつきになったのでしょう。カーネルは、ガソリンスタンドを売り払い、レストランに専念します。

続いて彼の前に立ちはだかったのは、幹線道路の建設です。新たな幹線道路の建設で、主ルートから外れ客足が遠のいてしまいました。客の大半が旅行客ということもあり、店には大きな痛手でした。

このときカーネルは65歳。手元に残ったのは、レストランで出す料理のなかでも一番自信を持っていた、フライドチキンのレシピのみでした。途方に暮れるような事態でしたが、カーネルは後にこう語っています。

「もし、ハイウェイが建設されなかったら、おそらく私はケンタッキー・フライドチキンを始めなかっただろう」

裸一貫のカーネルが思いついたのは、フライドチキンの作り方をレストランに教え、チキンが売れるたびに、売上の一部をロイヤリティとして受け取るというもの。つまり、フランチャイズ契約です。

ホテルに泊まるお金もなく、車中泊を繰り返しながら、カーネルはレストランに営業をかけていきます。血のにじむような努力が実を結び、1970年代前半には一日平均２軒のペースでフランチャイズ店は増え、5000軒を数えることになりました。

カーネルの挑戦から40年が経った1996年には、ケンタッキー・フライドチキンは、世界80ヶ国に1万店近くを構える世界的企業へと成長することになったのです。

30歳手前で気づいたユーザーファーストをどんなときでも貫いた カーネル。決して諦めない気持ちで多くの壁を乗り越えて、大きな飛躍を遂げました。

どんな挑戦にも困難はつきものです。「やらない理由」を挙げれば、キリがありません。その最たるものが「年齢」です。若ければ「まだ人生経験が足りないから」、年を重ねると「今から取り組んでも先が見えている」と考えてしまいがちです。

興味や関心はあるんだけど、一歩が踏み出せない。そんなときは、カーネルのこんな言葉を思い出してください。

「 何歳であろうと、やる気と信念があるならば大丈夫。それがすべてにおいて最も大きな要素です 」

挫折しそうな逆境でもプラスに捉え、自分の持っている武器は何かを考え続ける――。カーネルの人生は、自分のなかで哲学を持って地道に実践していくことが、人生を変える鍵だと教えてくれているようです。

プロフィール 真山 知幸（まやま ともゆき） 伝記作家、偉人研究家。1979年、兵庫県生まれ。2002年、同志社大学法学部法律学科卒業。上京後、業界誌出版社の編集長を経て2020年より独立。偉人や名言の研究を行い、著作は60冊以上。『ざんねんな偉人伝』『ざんねんな歴史人物』は、計20万部を突破しベストセラーとなった。大学講義や経営者向けのセミナーでの講師活動やメディア出演のほか、雑誌やweb媒体への連載も数多く持ち「東洋経済オンラインアワード2021」のニューウェーブ賞、「東洋経済オンラインアワード2024」のロングランヒット賞を受賞した。

