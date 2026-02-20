球団公式インスタグラムで大食いなら「寿司」を選択

ドジャースのミゲル・ロハス内野手が明かした日本食への深い“愛”が話題となっている。球団公式インスタグラムが18日（日本時間19日）、インタビュー動画を公開。「大食いコンテストに参加して勝たなければならないとしたら、どの食べ物を選ぶ？」との問いに「寿司だね」と即答したベテランの姿に、ファンからは「意外すぎる」「ミギーに同意する」と声が上がっている。

キャンプ恒例の大食い競争が行われた中で、ロハスが自信を見せたのは別のジャンルだった。「握り寿司や刺身をたくさん食べるんだ。新鮮な魚が大好きだから、僕が勝てるチャンスはかなりあると思う」と、日本食なら誰にも負けないと自信を覗かせた。さらに「いつも一人で食べに行くと、毎回だいたい320ドル（約5万円）くらい使ってしまうんだ」と自らの大食いぶりをアピールした。

ロハスはクラブハウスの精神的支柱としても強力なドジャースを牽引している。大谷翔平投手や山本由伸投手ら日本人選手とも良好な関係を築いており、面倒見の良さでも知られる存在だ。グラウンド内での存在感を示すだけでなく、食の好みでも“日本通”な一面を見せつけ、日本人ファンにとっても親しみやすいエピソードとなった。

まさかの和食推しにファンも反応している。SNS上には「意外すぎる。ミギーが握りと刺身を選んだ」「ミギーに同意する」「ドジャースの救世主にとって、寿司に320ドルなんて朝飯前だ。レッツゴー、ミギー・ロ！」「ミギーは食べ放題の店を見つけて、お金を節約した方がいいよ」「かなり具体的な寿司代だね」「ミゲル・ロハスはLA市内で二度と食事代を払う必要はないだろ」「寿司か。間違いなし！」といった声が寄せられていた。（Full-Count編集部）