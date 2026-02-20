＜感謝も謝罪も！言わない夫＞妻は奉仕するのが当たり前？たしか義父も言わない人だ…【第2話まんが】
私はチナツ。夫のカツユキと共働きしながら、保育園に通う息子ケントを育てています。最近モヤモヤするのはカツユキのことです。私がクリーニングを取りに行っても、カツユキから返ってくるのは「了解」のひと言だけ。畳んだ洗濯物の山を蹴り倒してしまっても、ため息をつきながら面倒くさそうに元に戻すだけ。こんなふうにカツユキからはずっと「ありがとう」も「ごめんね」もありません。なんだか下に見られている気がして、私はそのたびにイラっとしてしまうのでした。
結婚前はカツユキも、私に対して感謝や謝罪をちゃんと口にしてくれていた記憶があります。そんなことを考えていると、脳裏にふと義父の姿が浮かびました。義父も「ありがとう」や「ごめんなさい」をほとんど言わない人なのです。
義父は「働いている自分が偉い」という思考の持ち主です。だから専業主婦である義母に対して「奉仕してもらうのが当たり前」だと思っている節があります。もしかしてカツユキもその時代錯誤な思考を受け継いでしまったのでしょうか……？
結婚前には口にしてくれていた感謝や謝罪の言葉が、いつしか全然なくなってしまったカツユキ。ふと義父の姿を思い出し、カツユキもその価値観を無意識に受け継いでいるのではないかと思いはじめました。自分の方が偉いと勘違いして妻を見下しているなら、問題ではないでしょうか。
そんな間違った思考が、まだ保育園児のケントにまで受け継がれてしまったら大変です。私は、カツユキが「ありがとう」も「ごめんね」も言わない今の状況を変えなくてはいけないと思いはじめたのでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
