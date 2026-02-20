見事な覚悟と選択だった。「大和証券Mリーグ2025-26」2月19日の第1試合、KADOKAWAサクラナイツ・阿久津翔太（連盟）が、勝負どころで極限の選択を制し、強烈な倍満を成就させた。そのあまりに鋭い踏み込みには、解説席からも驚嘆の声が上がった。

【映像】阿久津、覚悟の選択が生んだ一発倍満

場面は東4局2本場。3万5600点持ちの2着目で親番を迎えた阿久津に、終盤の16巡目、七対子・赤5筒のテンパイが入った。しかし、盤面は極限状態だった。15巡目にEX風林火山・勝又健志（連盟）からリーチが入っており、その待ちは一・四・七万という絶好の三面張。阿久津がテンパイを入れるには、ドラの西か、自らの目から赤く輝く5筒、どちらかの危険牌を打ち出す必要がある究極の2択を迫られていた。

西は場に1枚も見えていない生牌。対する5筒も、勝又の河には2筒が1枚切られているだけの片筋で、安全とは言い難い状況だ。放銃のリスクが極めて高い中、阿久津は熟考の末に覚悟を決めた。選んだのは赤5筒。これを力強く河に放ち、迷わずリーチを宣言した。

この決断が、直後に劇的な結末を呼び込む。阿久津がリーチをかけた直後の一発目、勝又が残り1枚となっていた西を掴んだ。阿久津はこれを見事に捉え、リーチ・一発・七対子・ドラ2・裏ドラ2の倍満、1万6000点（＋600点、供託1000点）を奪い去った。

この光景に、解説の藤崎智（連盟）は「どっちも無理じゃない？究極の選択だもんね。無理だよね」とあまりの危険度の高さに驚きを隠せず、アガリの瞬間には「リーチに行った阿久津さんを褒めるしかない」と、その勇気を称えた。

視聴者からも「よくいったな」「おおかっこいい」「阿久津かっこええぞ」「すげえ」「よく攻めた」「エグい」と、土壇場での勝負強さに熱狂的なコメントが相次いだ。一歩間違えれば致命傷になりかねない場面で、自らの感性を信じ抜いた阿久津が、最高の結果を自らの手で手繰り寄せた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

