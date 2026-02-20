セルジオ越後の「新・サッカー一蹴両断」（27）

ワールドカップイヤーの今年、Jリーグはシーズン移行を前に特別大会を開催中だ photo by Aflo Sport





2026-27シーズンからの"秋春制"完全移行を前に、Jリーグでは現在、特別大会「百年構想リーグ」が行なわれている。J1は東西それぞれ10クラブに分かれてのリーグ方式で、90分で決着しない場合は延長戦なしで即PK戦へ突入。また、最終順位を決めるプレーオフは行なうものの、J2降格はない。

そんな変則レギュレーションで開催中のJ1を、おなじみのご意見番・セルジオ越後氏はどう見ているのか。率直な声を聞いた。

【降雪でJ2・J3は３試合が中止に】

降格がないせいか、いまいち緊張感に欠けるPK戦や、東西10クラブに分けてのリーグ方式など、正直、まだ違和感はある。でも、すぐに慣れるだろう。

秋春制のシーズンが始まるのは８月。だからといって、それまでずっとオフにするわけにはいかない。各クラブの経営的にも、何より選手からすれば働き場所がなくなるのは一番困ること。いつも言っていることだけど、プロの選手は試合に出てなんぼ。特に今年は４年に一度のワールドカップイヤー。当落線上の選手たちに最後のアピールの場を与えられたのはよかった。

古い話で恐縮だけど、僕が日本に来た時（1972年）に驚いたのは、実業団チームのシーズンがめちゃくちゃ短かったこと。７月に開幕して12月に終わり。あとは合宿ばかりやっていた。いったい、どうなっているのかと思ったよ。結局、たくさん練習したけど、全然うまくならなかった（笑）。

第２節まで見るかぎり、引き分けが多い（全20試合中11試合）。特に、上位チームと対戦する下位チームは、必死になって勝ち点３を目指すというよりは、最後まで慎重な試合運びでPK戦に持ち込み、勝ち点２を狙っているような印象だ（※PK戦勝ちは勝ち点２、負けは勝ち点１）。引き分けてPK戦で勝てば、勝ち点２をもらえるのだから悪くないよね。あとは目立つ機会が増えたGKが喜んでいるんじゃないかな。

ひとつ気になったのは、第１節が降雪・積雪の影響を受けたこと。観客も運営も大変だし、実際、J2・J3百年構想リーグでは３試合が中止になった。寒冷地のチームは開幕からアウェー戦が続く日程を組んでいたのに、こうした事態が起きた。８月から導入される秋春制ではウインターブレイク期間を設けるそうだけど、２月に試合をするなら再び同じことが起きるだろう。

また、開幕も８月第２週なので、まだまだ真夏だ。結局、シーズン移行しても、異常な暑さのなかで試合を行わなければならない。「Jリーグは選手ファーストじゃない」などとケチをつけるつもりはないけど、まだまだ十分ではないよね。

じゃあ、どうすればいいのか。以前から言っていることだけど、各カテゴリーのチーム数が多すぎると思う。少なくともJ1は今の20チームから14チームもしくは16チームに減らしたらどうか。そうすれば日程に余裕が生まれる。

さらにJ1のプレミア感も増し、選手の競争も激しくなるから、リーグの平均レベルも上がる。逆に言えば、海外に移籍する選手が年々増えている現状、そうでもしないとリーグのレベルは保てないだろう。

もちろん、Jリーグ全体で60チームあること自体は悪いとは思わない。J3の下に新たにJ4をつくればいいだけの話だ。まあ、反発する人は多いだろうし、放映権料やスポンサーの問題もあるからすぐには難しいと思うけど、検討だけでもしてほしい。

【ワールドカップの日本代表に何人入れるか】

さて、今回のJ1百年構想リーグで注目したい選手を挙げるなら、やっぱり北中米ワールドカップの日本代表メンバー入りを狙う選手になる。今の時代は、国内組が代表の試合に出るのはもちろん、メンバーに入ることも大変。それでも、森保一監督は試合会場まで視察に行っているし、残りの短い期間でどれだけアピールできるか。

ベテランの長友佑都（FC東京）をはじめ細谷真大（柏）、相馬勇紀（町田）、佐藤龍之介（FC東京）、早川友基（鹿島）といった選手たちがどんなプレーを見せるか。海外組の壁は高いけど、負傷者も多いだけにどうなるかわからない。

FWの細谷に求められるのは、とにかく数字（得点）。第１節にヒールで１点決めたけど、今後も毎試合ゴールを決めるくらいの活躍を見せてほしい。相馬は第１節にFKで得点を奪うなど、Jリーグでは力の抜けた存在。

19歳の佐藤は、Ｕ−23アジアカップを戦ったばかりだからなのか途中出場が続いているけど、ゴールに向かう姿勢はしっかり見せている。あとはチームを勝たせるプレーができるかどうか。まあ、それができなければ代表入りは無理だ。

まずは"最終選考"の場となる３月の英国遠征（スコットランド戦、イングランド戦）に誰が招集されるのか。注目しかないよ。

（28）を読む＞＞＞ケガ人続出の海外組、セルジオ越後は「厳しい。誰かが治ったと思ったら、今度は違う誰かがケガをする」