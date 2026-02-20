使い心地も抜群！小さいだけ！？と思ったらめちゃいい感じ！100均の折り畳み式メイクグッズ

マスカラコームのような長いメイクグッズって持ち運びにくいですよね。外出先や旅行先でまつ毛を整えたいときに、マスカラコームがないと不便なので困ります…。そんな悩みを解消してくれる、折り畳み式のマスカラコームをダイソーで発見しました！コンパクトで持ち運びに便利なだけでなく、使い心地も抜群でした♡

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：マスカラコーム（ステンレス製、10-PIN）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480848600

ダイソーで見つけた超コンパクトなマスカラコームが優秀！

マスカラコームのような長いアイテムは持ち運びにくいですよね。かといって、外出先や旅行先でまつ毛を整えたいときに、マスカラコームがないと不便…。

そんな悩みを解消してくれるアイテムをダイソーで発見しました！折り畳み式で持ち運びに便利な『マスカラコーム（ステンレス製、10-PIN）』をご紹介します。

価格は110円（税込）。筆者が訪れた店舗では、美容グッズ売り場に陳列されていました。

展開すると、先端がコンパクトなマスカラコームが現れます。

まつ毛に絡まったゴミの除去やまつエクのコーミング、マスカラのダマ取りに便利です。

先端がとても小さいので小回りが利き、扱いやすいのもポイントです。

歯が金属製で、先端が尖っているため、まつ毛の絡まりを梳きやすいです。

また、プラ製のコームと違って折れにくく長く愛用しやすいのも嬉しいです！

キャップレスタイプだからストレスなく使える！

キャップがないというところも高評価ポイント。

キャップを紛失する心配がないのと、パッとすぐに開けてストレスなく使えるのがいいなと思います。

とてもコンパクトなので、ポーチにもすっぽり入ります！

身軽にお出かけしたいときにもピッタリです。

今回はダイソーの『マスカラコーム（ステンレス製、10-PIN）』をご紹介しました。

100円ショップのメイクツールはカラーが可愛いものが多いですが、こちらはシンプルなブラックで大人が使いやすいのもGOOD。持ち運びやすさと使いやすさを両立した、とても便利なアイテムです！

気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。