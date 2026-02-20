使い心地も抜群！小さいだけ！？と思ったらめちゃいい感じ！100均の折り畳み式メイクグッズ
商品情報
商品名：マスカラコーム（ステンレス製、10-PIN）
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480848600
ダイソーで見つけた超コンパクトなマスカラコームが優秀！
マスカラコームのような長いアイテムは持ち運びにくいですよね。かといって、外出先や旅行先でまつ毛を整えたいときに、マスカラコームがないと不便…。
そんな悩みを解消してくれるアイテムをダイソーで発見しました！折り畳み式で持ち運びに便利な『マスカラコーム（ステンレス製、10-PIN）』をご紹介します。
価格は110円（税込）。筆者が訪れた店舗では、美容グッズ売り場に陳列されていました。
展開すると、先端がコンパクトなマスカラコームが現れます。
まつ毛に絡まったゴミの除去やまつエクのコーミング、マスカラのダマ取りに便利です。
先端がとても小さいので小回りが利き、扱いやすいのもポイントです。
歯が金属製で、先端が尖っているため、まつ毛の絡まりを梳きやすいです。
また、プラ製のコームと違って折れにくく長く愛用しやすいのも嬉しいです！
キャップレスタイプだからストレスなく使える！
キャップがないというところも高評価ポイント。
キャップを紛失する心配がないのと、パッとすぐに開けてストレスなく使えるのがいいなと思います。
とてもコンパクトなので、ポーチにもすっぽり入ります！
身軽にお出かけしたいときにもピッタリです。
今回はダイソーの『マスカラコーム（ステンレス製、10-PIN）』をご紹介しました。
100円ショップのメイクツールはカラーが可愛いものが多いですが、こちらはシンプルなブラックで大人が使いやすいのもGOOD。持ち運びやすさと使いやすさを両立した、とても便利なアイテムです！
気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。