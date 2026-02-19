見里朝希監督×WIT STUDIO制作新作オリジナルTVアニメ『キャンディーカリエス』主題歌アーティストはIS:SUEに決定！各キャラクターの声優陣決定＆第2弾ティザーPV解禁！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2021年3月にYouTubeにて公開、現在180万回以上再生され、海外でも大きな注目を集めたストップモーションアニメ「Candy Caries（キャンディーカリエス）」。このたび、このアニメを基にしたＴＶアニメ『キャンディーカリエス』が、4月15日（水）からTBS『よるのブランチ』内にて放送されることが決定した。

本作は、社会現象を巻き起こした『PUI PUI モルカー』や、「第８回アジアン・アカデミー・クリエイティブ・アワード2025」で最優秀アニメーション賞を受賞したNetflixシリーズ「My Melody & Kuromi」を手掛けた見里朝希監督が新たに生み出すショートムービー。プラバンやアクリルという独特な素材によって生み出された”ぷくちゅる”な世界を舞台に、ぷくぷくにはれた頬っぺたがチャームポイントの甘いものが大好きな女の子・アメと、アメの口の中に住む自由奔放な虫歯・カリエスが繰り広げるドタバタな毎日を描く、とびきり甘くてちょっぴり痛い不思議な世界の物語だ。

主題歌を担当するのは日本最大級の規模のサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」から登場したガールズグループ・IS:SUEに決定。主題歌のタイトルは「Telepathy」（テレパシー）。まさに一心同体であるアメとカリエスの関係とも親和性の高いタイトルとなっており、本作が表現する“ぷくちゅる”な世界とどんなコラボレーションを見せてくれるのか、期待が高まるばかりだ。また、IS:SUEのリーダー・NANOからコメントも到着した。

あわせて各キャラクターの声優陣が決定！ぷくぷくにはれた頬っぺたがチャームポイントの女の子・アメ役に声優の佐藤みゆ希、アメの口の中に住む自由奔放な虫歯・カリエス役に声優の武田華を迎えるほか、子どもたちを捕まえては無理やり虫歯を治療するマッドな歯医者・狂人歯医者役に俳優、コメディアン、彫刻家（造形作家）とマルチに活躍の場を広げる片桐仁、カリエスの彼氏・ハロルド役に謎解きクリエイターとして活躍する松丸亮吾、アメ母役は数々の映画やドラマに引っ張りだこの野呂佳代が務め、アメとカリエスのドタバタな毎日をよりカラフルに彩ってゆく。狂人歯医者役の片桐仁、ハロルド役の松丸亮吾、アメ母役の野呂佳代からコメントも到着した。

＜NANO（IS:SUE） コメント＞



みなさんこんにちは！

IS:SUEのNANOです！

この度なんと、『キャンディーカリエス』の主題歌を私たちIS:SUEが務めさせていただくことになりました！

とっても光栄です。これまでのIS:SUEとはまた違った一面をお見せできる、キュートな雰囲気の楽曲になっています。きっと頭から離れなくなること間違いなしなので、是非、たくさんの方々に思わず口ずさんでいただけたら嬉しいです。

私たちIS:SUEも『キャンディーカリエス』の世界に仲間入りする気持ちで、作品をもっともっと盛り上げていけたらなと思っています！

春の放送をお楽しみに！

＜狂人歯医者役 片桐仁 コメント＞



虫歯から見たらマッドサイエンティストに見える、“歯医者さん役”でアフレコさせていただきました。

監督の見里さんは、“人生をコマ撮りアニメに捧げた”とてつもない人です！

色々な素材を使ったアニメーションを見ましたが、プラバンを使ったコマ撮りアニメは初めての感覚でした！ 透ける素材ならではの奥行きの表現！ 平面的な構図と立体的な構図で変わるシーン！

ついに完成したとのことで、観るのが楽しみです！！

＜ハロルド役 松丸亮吾 コメント＞



「ゲスト声優ではなく声優としてオファーしたい」というご依頼をいただいた時、光栄すぎて飛び上がるほど嬉しかったのを覚えています。

僕が演じる「ハロルド」というキャラは、爽やかで優しそうに見えて実はクズなキャラなので、心を込めずに表面的な優しい声を出せるように研究して頑張りました！

『キャンディーカリエス』は、プラバンを１コマ１コマ動かして作り上げられた、斬新なアニメ作品です。可愛くて、コミカルで、キラキラしていて、思わずうっとりしてしまう不思議な作品･･･早くみんなにもこの感情を共有したいです。ぜひお楽しみに！

＜アメ母役 野呂佳代 コメント＞



『キャンディーカリエス』のスタッフさんに伺った、撮影方法がとても興味深く、繊細に時間をかけて作ってきたんだなと思いました。そんな素敵な作品にお母さんの役で選んでいただけたことが嬉しかったです。声優の経験があまりなく、お母さんは姿がない役だったので、大変なこともありましたが、監督やスタッフの皆さんにアドバイスいただきながらやらせていただきました。

とても綺麗なアニメーションでユニークな主人公、物語なので、是非楽しんでいただきたいです。

●作品情報

『キャンディーカリエス』

2026年4月15日（水）からTBS『よるのブランチ』内にて放送開始

放送終了後にYouTubeにて全話無料配信

【スタッフ】

原作：見里朝希／WIT STUDIO

監督：見里朝希

副監督：森井ケンシロウ

脚本：西中千晶

編集：齋藤朱里

音響監督：えびなやすのり

音響制作：サウンドチーム・ドンファン

音楽：帆足圭吾

アニメーションプロデューサー：山田健太

アニメーション制作：TORUKU from WIT STUDIO

製作：トゥースフェアリーズ

【キャスト】

アメ：佐藤みゆ希

カリエス：武田 華

ミカン：引坂理絵

ビーフ：矢部雅史

サメ：齋藤彩夏

狂人歯医者：片桐 仁

ハロルド：松丸亮吾

アメ母：野呂佳代

主題歌

「Telepathy」IS:SUE（UNIVERSAL SIGMA ／ LAPONE GIRLS）

＜イントロダクション＞

甘いものが大好きな子ども・アメ。口の中には虫歯の「カリエス」が暮らしていた！

アメのことを「ママ」と呼び、歯を家具にしたり身体を乗っ取ったりと自由奔放なカリエスに、アメはいつも振り回されてばかりで･･･。

「わたし、ママじゃない！」

「ママでしょ♡あたしのためにお部屋用意してくれてるし、いつも甘いもの食べて育ててくれてるじゃん」

アメとカリエス――ちょっぴり変わった親子！？ のドタバタ日常コメディ！

©Tomoki Misato/WIT STUDIO/トゥースフェアリーズ

©LAPONE GIRLS

関連リンク

『キャンディーカリエス』公式サイト

https://www.candycaries.com/