【モデルプレス＝2026/02/20】Hey! Say! JUMPの山田涼介が、2月20日発売の美容誌「VOCE」4月号（講談社）に登場。“見る美容液”山田の美容事情が明かされる。

◆山田涼介の美容事情


圧倒的なヴィジュアルで贈る連載『BEAUTY DICTIONARY』。今回のテーマは、新年の幕開けにちなんだ「レトロ」。どこか懐かしい世界観の中で、温かみのある光の中で佇む姿となっている。

今回はポラロイドカメラでの撮影も実施。レトロなカメラに山田も興味津々の様子だった。インタビューは「レトロから連想するもの」について。好きな純喫茶のことやジュークボックスについてなど、今気になる“懐かしさ”について話している。さらに「グルタチオン・白玉ペプチドにハマっている」という最近の美容事情も語った。（modelpress編集部）

