車検取得に祝福の声多数！

2026年2月9日、日本自動車大学校（NATS）成田校で製作されたカスタムカー「ヴェルファイア セダン」が、公道走行に必要な車検を通過し、正式にナンバーを取得したことが伝えられました。

ユニークな発想と学生たちの技術力が結実した注目の一台で、今回の車検取得に関してもネット上では多くの反響が集まっています。

【画像】超カッコイイ！ これが“公道OK”の斬新「ヴェルファイア セダン」です！（30枚以上）

この車両が初めて一般に披露されたのは、2026年1月に幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催された国内最大級のカスタムカーイベント「東京オートサロン2026」でした。

毎年多くのカスタムファンが集うこの舞台で、ひときわ強い存在感を放っていたのがこのヴェルファイア セダンです。

発想の出発点は、「ミニバンをセダンにしたらどうなるのか」という逆転のアイデアでした。

近年ではトヨタ「クラウン」がSUVやクロスオーバーへと展開するなど、従来の枠組みにとらわれないモデルチェンジが増えています。

そうした流れを踏まえ、あえて反対のアプローチを試みたのが今回のプロジェクトでした。カテゴリーの常識を疑い、新しい形を探る姿勢こそが、このクルマの核になっています。

ベースとなったのは、レクサス先代「LS（LS460）」です。全長5060mm×全幅1875mm×全高1465mmという堂々としたボディサイズを持ち、FRレイアウトと4.6リッターV8エンジンを搭載する高級セダンです。

その基本骨格を活かしながら、外観にはトヨタ「ヴェルファイア」の純正パーツを組み合わせるという大掛かりな改造が施されました。

とはいえ、単純にパーツを移植するだけでは違和感が残ります。フロントバンパーはサイズを合わせるためにカットされ、ボンネットは鉄板から新たに製作されています。

フェンダーやサイドステップ、リアまわりに至るまで細部の作り直しが続き、各所で板金加工が行われました。

一つの部分を整えれば別の箇所にズレが生じるという調整の連続で、地道な作業の積み重ねが求められたといいます。学生たちにとっては技術面だけでなく、根気も試される工程だったことでしょう。

内装もまた、妥協のない仕上がりです。ホワイトを基調としたシートが高級感を演出し、ダッシュボードやドアトリムは学生自身の手で張り替えられました。

リアコンソールには往年の高級車を思わせるVIPテイストが取り入れられ、イグニッションオンと連動して光る演出も盛り込まれています。外観だけでなく、乗り込んだ瞬間の雰囲気づくりにも細やかな配慮が感じられます。

そんな会場での反響も大きく、NATSブースの象徴的な存在となったヴェルファイア セダンですが、2026年2月9日、NATSカスタマイズ科の学科長である深沢知義氏がSNSでナンバー取得を報告しました。

写真には公道走行が可能となったヴェルファイア セダンの姿が写され、プロジェクトが新たな段階へ進んだことが示されました。

NATSでは、東京オートサロンに出展した卒業制作車両でナンバーを取得し、製作に携わった学生がそのクルマで卒業旅行に出かけるのが恒例となっています。

今回の一台も同様に、学生たちの思い出を乗せて走る予定です。今後、街中で偶然このクルマに出会う機会があるかもしれません。

ネット上でもさまざまな反応が寄せられており、「おめでとうございます」「やっとですね。お疲れ様でした」「マジで車検通ったのか…すげえ」など、祝福の声が多く見られました。

また、「実物を公道で見てみたいです」「走っている姿が気になる」「どこかですれ違わないかな」といったコメントもあり、実際にナンバーを取得して走り出すことへの期待感がうかがえます。

イベント会場で見た人だけでなく、動画や写真で知った人たちからも「街中で偶然出会えたらうれしい」という声が上がっており、公道デビューを楽しみにしている様子が伝わってきます。

そのほか、「これで市販化されたら欲しい」というコメントや、「新型『セルシオ』としてトヨタから出してほしい」「新しい『マジェスタ』って言われても信じちゃうくらい完成度高くてカッコイイ」といった意見も見受けられました。

往年の高級セダンの名を挙げながら、その仕上がりを高く評価する声からは、単なる話題性だけでなく、デザインや全体のバランスに対する本気の称賛が感じられます。

学生たちの挑戦から生まれたヴェルファイア セダンは、単なるカスタムカーにとどまらず、固定観念にとらわれないものづくりの象徴ともいえる存在です。公道を走るその姿が、次の世代の挑戦心をさらに刺激することになりそうです。