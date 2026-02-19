2024年、Team KAGAYAMAは、長年参戦してきたスズキの車両から、DUCATIに変更しました。チーム体制を一新し、新たな挑戦をスタートさせる狙いがあるといいます。全日本ロードレース開幕直前に、加賀山 就臣氏に話を伺いました。

加賀山 就臣（かがやま ゆきお）氏

神奈川県横浜市出身のレーサー。

2003年から日本人として初めてブリティッシュスーパーバイク選手権（BSB）フル参戦。2005年よりスーパーバイク世界選手権に参戦する。2011年に「Team KAGAYAMA」を立ち上げ、9年ぶりに全日本ロードレース選手権に本格復帰。このほどイタリア大使館で「DUCATI V4Rを使って全日本ロードレース選手権（JSB）に参戦する」と発表した。

トップシークレットがしんたろうに筒抜け！

加賀山さん「しんたろうは日本人で初めてDUCATIの情報を仕入れた人間だよね。トップシークレットなのに『何でお前が知ってるの？』って真っ青になったよ」

しんたろう「タイGPで隣にいた外国人ジャーナリストから『日本の8時間耐久レースをDUCATIで走るアイデアってどう？』と聞かれました。素晴らしいチャレンジですが、日本にはHRC （ホンダレーシング）などファクトリーチームがあるので、難しいと思うと答えたところ…」

加賀山さん「俺の名前がでた？」

しんたろう「はい。実はジョイントする日本のチームがあって…と加賀山さんの名前が出てきました」

加賀山さん「今回はすべてイタリア側からのリークで、日本人を見つけては『加賀山ってどうなの？」って聞きまくっていたらしいね」

しんたろう「全日本ロードレース界に新風を巻き起こすような出来事ですからね。『加賀山さんなら心配ない』と答えました」

加賀山さん「おー、嬉しいね。ベストアンサーだ！」

日本のレース業界に新風を吹かせたい

しんたろう「今回の挑戦は、近年の日本では見られない取り組みですね」

加賀山さん「全日本ロードレースや8耐を、優勝を狙って参戦する外車のチームなんて、何十年も登場しなかったからね」

しんたろう「安定と言うか、変わらないというか…」

加賀山さん「そうなんだよ。それが気に入らなくてさ。イタリア大使館での発表も 『ヨーロッパで二輪のステイタスはとても高い』ということを、日本のみんなに伝えたかったからなんだ。国産車の発表も首相官邸などでやれたら最高だね。今後はそこを目指して頑張ります。みんなが驚く企画をやるので楽しみにしてください。」

しんたろう「期待しています！」

33年間、スズキで頑張ってきた加賀山さんは、DUCATIで新しい挑戦をします。赤いボディにゼッケン3を付けたV4R FACTORYは、サーキットに革命を起こすことでしょう。

