本日もドル買い戻しが優勢となる中、ポンドドルは１．３４ドル台半ばまで下げ幅を拡大。本日の２００日線が１．３４４５ドル付近に来ており、その水準に到達している。一方、ポンド円は売りが優勢となり、２０８円台前半に下落している。



アナリストは、英中銀の追加利下げ観測が強まる中、ポンドは下落リスクに直面していると指摘。前日の英消費者物価指数（ＣＰＩ）のデータでは、インフレの大幅な鈍化までは確認されなかったものの、火曜日の弱い英雇用統計を受けて、英中銀は早ければ３月にも再び利下げに踏み切る可能性があると述べている。



また、今月初めに政策金利を据え置いた際の判断は極めて僅差で、３月利下げの余地を残す内容だったと指摘。さらに、スターマー英首相の進退を巡る政治的混乱もポンドの重しとなる可能性があるとしている。



GBP/USD 1.3442 GBP/JPY 208.35 EUR/GBP 0.8748



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

