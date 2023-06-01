松村北斗『第49回日本アカデミー賞 話題賞』俳優部門を受賞！作品部門は『ファーストキス 1ST KISS』

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

『オールナイトニッポン』リスナーが選ぶ『第49回日本アカデミー賞 話題賞』最終結果が発表され、作品部門で『ファーストキス 1ST KISS』、俳優部門で松村北斗が選ばれた。

■ニッポン放送では日本アカデミー賞授賞式の模様を放送！

49回目の開催を迎える“日本映画界最高の名誉” 『日本アカデミー賞』（3月13日グランドプリンスホテル新高輪国際館パミールにて授賞式開催）。

1980年の『第3回日本アカデミー賞』から創設された『日本アカデミー賞 話題賞』は、「今年、最も話題を集めた」と思われる「作品」と「俳優」をニッポン放送の看板番組『オールナイトニッポン』リスナーの投票で決定。 歴史と伝統を誇る『日本アカデミー賞』全部門の中で一般の映画ファンが投票に参加できる唯一の賞となっている（選考対象作品：2025年1月1日～2025年12月31日までの期間に公開され、選考基準を満たした作品。詳細は日本アカデミー賞協会のオフィシャルサイト参照）。

この『日本アカデミー賞 話題賞』の投票が1月31日に締め切られ、最終結果が2月19日の『ナインティナインのオールナイトニッポン』（毎週木曜 25時～27時）内で発表された。

今回の『日本アカデミー賞 話題賞』は、作品部門で『ファーストキス 1ST KISS』が､俳優部門で『ファーストキス 1ST KISS』『秒速5センチメートル』で好演した松村北斗が選ばれた。

なお、ニッポン放送では2026年も日本アカデミー賞授賞式の模様を放送する。各賞受賞者のスペシャルインタビューも交え、『オールナイトニッポン0（ZERO）～第49回日本アカデミー賞スペシャル～』として、3月13日深夜27時から全国ネットで放送する。

■番組情報

ニッポン放送『オールナイトニッポン0(ZERO)～第49回日本アカデミー賞スペシャル～』

03/13（金） 27:00～29:00 ※全国ネット

パーソナリティ：コトブキツカサ

