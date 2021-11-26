フリーに向けて調整する中井亜美（カメラ・宮崎　亮太）

ミラノ・コルティナ五輪　▽フィギュアスケート（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

　【ミラノ（イタリア）１９日＝大谷翔太】女子フリーに向けた公式練習が本番リンクで行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が、最終調整に臨んだ。

　フリープログラム「Ｗｈａｔ　ａ　Ｗｏｎｄｅｒｆｕｌ　Ｗｏｒｌｄ」の曲をかけ、冒頭のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）は着氷が乱れたが続く３回転ループ―２回転トウループ、３回転ルッツ―３回転トウループの連続ジャンプなどは着氷。曲かけ前には２度３回転半を降り、感触を確かめた。

　今季シニアに転向し、五輪デビューを果たした１７歳。ＳＰでは、大技トリプルアクセルを日本女子では五輪で４人目となる成功。７８・７１点の自己ベストで１位、フリーに進んだ。優勝すれば、２００６年トリノ五輪の荒川静香以来、女子では２人目。メダル獲得なら２０１０年バンクーバーの浅田真央の１９歳を超えて日本フィギュア最年少メダルとなる。

　中井は最終の２４番滑走、日本時間２０日午前６時４８分から登場する。