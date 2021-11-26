【五輪】１７歳の中井亜美、冬季五輪最年少金メダルへきょうフリー 最終調整でトリプルアクセル２度着氷
◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）
【ミラノ（イタリア）１９日＝大谷翔太】女子フリーに向けた公式練習が本番リンクで行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が、最終調整に臨んだ。
フリープログラム「Ｗｈａｔ ａ Ｗｏｎｄｅｒｆｕｌ Ｗｏｒｌｄ」の曲をかけ、冒頭のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）は着氷が乱れたが続く３回転ループ―２回転トウループ、３回転ルッツ―３回転トウループの連続ジャンプなどは着氷。曲かけ前には２度３回転半を降り、感触を確かめた。
今季シニアに転向し、五輪デビューを果たした１７歳。ＳＰでは、大技トリプルアクセルを日本女子では五輪で４人目となる成功。７８・７１点の自己ベストで１位、フリーに進んだ。優勝すれば、２００６年トリノ五輪の荒川静香以来、女子では２人目。メダル獲得なら２０１０年バンクーバーの浅田真央の１９歳を超えて日本フィギュア最年少メダルとなる。
中井は最終の２４番滑走、日本時間２０日午前６時４８分から登場する。