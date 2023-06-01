ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のカーリング女子1次リーグが19日に行われ、既に敗退が決まっている国別世界ランク5位の日本（フォルティウス）は、同11位の中国を9-6で破った。3大会連続のメダルには届かず、通算2勝7敗の8位で大会を終えた。

1次リーグ最終戦で、フォルティウスが意地を見せた。2025年世界選手権銅メダルの中国を撃破し、6試合ぶりにつかんだ勝利。悔しさばかりが刻まれた夢舞台のアイスで抱き合うと、セカンド小谷優奈の目に涙が浮かび、スキップ吉村紗也香も目を潤ませた。メンバーには笑顔も見えた。

第3エンド（E）、吉村がラストショットでダブルテークアウトを決めて2点奪取。第4Eにも2点スチールして優位に立ったが、第5Eに3失点して4-4で前半を終えた。その後、点を取り合い、7-6と1点リードで迎えた最終第10Eは不利な先攻。ここでスチールして勝負を決めた。

中継局のインタビューで吉村は「スキップとして勝つことができなかったところでは申し訳なかった気持ちと…。ここまでみんながついてきてくれた。感謝したい。たくさんの方々が支えてくれた。ここでプレーできたのは嬉しく思う。最後は思い切り戦えた」と涙を流した。

日本にとっては厳しい現実を突きつけられた大会だった。ロコ・ソラーレの2018年平昌銅、2022年北京銀に続く3大会連続メダルはならず。7敗も8位も五輪史上ワーストタイだ。

既に日本カーリング協会はフランス・アルプス地域で行われる2030年五輪の代表選考方法を発表済み。2026〜29年の成績をもとに代表候補決定戦を行う。五輪での復権を見据えた戦いが、また始まる。



（THE ANSWER編集部）