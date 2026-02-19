ママさんと一緒にドライブに出かけたという2頭のワイマラナーさん。ペーパードライバーであるママさんの運転する車に乗っている時、いつも通りパパさん運転の車に乗っている時の表情を比較した様子が話題になっているのです。

あからさま過ぎる…？思わずクスッと笑えるその光景は記事執筆時点で16万回を超えて表示されており、反響が寄せられることとなりました。

ペーパードライバーの母が運転する車に乗る2頭の大型犬

Xアカウント『@lupiloa_weim』に投稿されたのは、ワイマラナー兄弟「ルピ」くんと「ロア」くんのお姿。

この日、飼い主さんはお出かけ中のルピロア兄弟のお姿を投稿。ペーパードライバーだというママさんが運転する車に乗るおふたりの表情、そしていつも通りパパさんが運転する車に乗るおふたりの『表情の差』に気付いてしまったというのです…。

パパの時と表情を比較した結果…

ママさんの運転する車の後部座席に乗車していたというルピくんとロアくん。

どこか緊張感が伝わってくる表情を浮かべており、心なしかいつも以上にぴったりと寄り添っているかのようにも見えたのだそう。

「ママ、大丈夫？」「ぼくが前を見ておくよ」なんて声が聞こえてきそうな、ママさんへの心配がヒシヒシ伝わってくるそのお姿はあまりにも健気でいじらしく、頼もしさをも感じさせるもの。

対して、パパさんが運転する車に乗っている時は…。前のめりで「どこ行く？」「早く行こう！」なんてはしゃぐ声が聞こえてきそうな、明るい笑顔を浮かべていたというルピくん、ロアくん。

まさに安心感に溢れた表情は、ママさん運転の時はすこーしだけ…少しだけ『差』を感じずにはいられなかったようです。

感情が表情に出過ぎてしまう、ルピくんロアくんのお姿は多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「ちゃーんと分かってるんですね」「何が違うんだろうね」「運転手の緊張が伝わってるのかも」「我々がしっかりしないと！って感じ」「ドキドキしてるｗ」などのコメントが寄せられています。

中身は…おっさん！？大人気のルピロア兄弟

2020年7月26日生まれのルピくんと、2021年5月29日生まれのロアくん。人間味が溢れており、ママさんに度々『わたしはおっさんを育てているのだろうか…』と思わせるルピくん、そんな優しいお兄ちゃんの背中を見て育ってきたロアくんの日常は、とっても尊く大人気なのです。

ご家族に溺愛されながら、のびのびとマイペースに自分たちらしく過ごすルピロア兄弟の日常は、ワイマラナーの魅力や癒やしをたくさん発信しています。

