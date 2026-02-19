タレントの平愛梨（41）が、18日、Instagramを更新。お兄ちゃんたちのお弁当作りを手伝う四男の様子を公開し、反響が寄せられている。

【映像】お弁当作りの手伝いをする四男や4兄弟バラバラメニューの朝食

2017年にサッカー日本代表の長友佑都選手（39）と結婚し、8歳、6歳、4歳、2歳の男の子を育てている平。これまでInstagramでは、子どもたちの好みに合わせて違うメニューで用意した朝食や、帰省した際に撮影した家族ショットなど、さまざまなプライベートの様子を発信してきた。

2歳の四男がお弁当作りの手伝い

2026年2月18日の更新では、2歳イヤイヤ期の四男が、朝からカオス達のお弁当作り中に泣いて起きてきたエピソードを紹介。「とりあえず抱っこしながら、調理継続。10分も経たないうちに腕は限界で気持ちは焦る。とにかく機嫌さえよくなってくれたら…と思いながら…『お兄ちゃん達のお弁当作ってくれる！？任せていい？』と聞いたら『いいよーやるー』とアッサリ切り替えてくれた」と、四男の様子をつづり、火に気をつけながらお肉だけ炒めてもらい、味付けをして完成。フライパンの持ち方、菜箸の持ち方、フライパンの振り方もうまく、バタバタな朝でも成長を感じられた一日になったと振り返っている。「いつイヤイヤなくなるかな⁈ 思い通りにならないと手におえない」とも吐露した。

この投稿には、「2歳でお料理するのですか?すごいですね！」「ママ思いで優しい息子ちゃんですね」「フライパンで調理出来るのすごいです」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）