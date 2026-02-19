渡辺直美、千葉雄喜とのコラボ新曲「なにこれ？」配信リリース決定 コタツ囲むジャケ写公開【コメント】
【モデルプレス＝2026/02/19】お笑い芸人の渡辺直美とラッパーの千葉雄喜のコラボレーション楽曲「なにこれ？」が、20日に配信リリースすることが決定。あわせて、ジャケット写真が公開された。
【写真】渡辺直美＆世界的ラッパー、コタツ囲む斬新ジャケ写
11日にピン芸人初の東京ドーム公演『渡辺直美（20）in東京ドーム』を開催した渡辺。同公演は内容の発表を一切行わないままチケットが即日完売し話題に。さらにライブ当日には45000人以上が来場し、“女性ソロコメディアンによるコメディーショーで販売されたチケットの最多枚数”としてギネス世界記録（TM）にも認定されたことも記憶に新しい。
そんな同公演にてサプライズ初披露した渡辺と千葉のコラボ楽曲「なにこれ？」。同楽曲は、渡辺が東京ドームでの単独ライブという特別な瞬間を曲にできたらと考え、音楽でワールドワイドに活躍する千葉に本人自ら声を掛け、スペシャルコラボが実現。楽曲のコンセプトやビート選び、リリックに至るまで2人で密に話し合いながら完成した。
「なにこれ、なんだこれ」と繰り返されるリリックが頭から離れない中毒性抜群の1曲。リリースに向けて渡辺は、「東京ドームで単独ライブをやる中で、この特別な日を曲に残してみるのはどうかなと思ったのが始まりです。普通にやるのは面白くないから、最もリアルを大事にし、ぶちかまし続けている千葉くんに相談して「ぶちアゲで超リアルで、人生いぇいいぇいみたいな感じの一緒にどうですか？」って聞いたら「やりましょうよ！」と快諾してくれて。ビート選びからリリックのことまで色々相談しながら「なにこれ？」という初のコラボ曲＆東京ドーム記念ソングが出来上がりました」とコメントしている。
ジャケット写真は、渡辺と千葉がコタツを囲み楽しそうに笑う姿が印象的な1枚。楽曲がリリースされる20日20時には、渡辺のYouTubeチャンネルにてミュージックビデオをプレミア公開予定。公開に先駆けMVTeaser映像も公開されており、どのような映像に仕上がっているのか楽曲リリースとともにミュージックビデオ公開にも注目が集まる。（modelpress編集部）
◆渡辺直美＆千葉雄喜コラボ楽曲、配信リリース決定
◆渡辺直美＆千葉雄喜コラボ楽曲、ジャケ写公開
ジャケット写真は、渡辺と千葉がコタツを囲み楽しそうに笑う姿が印象的な1枚。楽曲がリリースされる20日20時には、渡辺のYouTubeチャンネルにてミュージックビデオをプレミア公開予定。公開に先駆けMVTeaser映像も公開されており、どのような映像に仕上がっているのか楽曲リリースとともにミュージックビデオ公開にも注目が集まる。（modelpress編集部）
◆渡辺直美コメント全文
