女優・原沙知絵が18日、自身のインスタグラムを更新。「3姉妹の小旅行のような」女優3ショットをアップした。



【写真】ホントの3姉妹に見えてくる 表情も雰囲気も完全に長女、次女、三女

原は「深川マイマイのフィルムカメラで撮影してもらいました！」と書き出し、「3姉妹の小旅行のような写真」とハートの絵文字と「#フィルムカメラ」「#羽田美智子 (長女)」「#原沙知絵 (次女)」「#深川麻衣 (三女)」のタグを添えて投稿した。



アップされたのは女子会さながらのティータイム風景。テーブルにヒジをついてカメラ目線の原、両手でピースサインの深川はメガネ姿、そして柔らかな笑みを浮かべる羽田。3人の姿は「長女、次女、三女」の表現がぴったりの雰囲気を醸し出している。



テレビ朝日「特捜9」は2006年から17年まで故・渡瀬恒彦さんが主演を務めた「警視庁捜査一課9係」からバトンを受け継ぐ形で、18年から井ノ原快彦が主演を務めた人気ドラマ。昨年6月に「final season」の最終回を迎えたが、原は監察医の早瀬川真澄を演じた。羽田は特捜班の長女的存在の村瀬(小宮山)志保役、深川は特捜班に加わった正義感あふれる優等生刑事・高尾由真役だった。



深川は10日に「『キンパとおにぎり』5話。ありがとうございました！とつづり、「青柳さ……ではなく、田の実のシゲさんと」とインスタグラムに記し、テレビ東京系ドラマで共演中で「特捜9」では青柳靖を演じた俳優・吹越満との2ショットをアップしている。



フォロワーからは「特捜9美人三姉妹！」「仲良し9メンバーですね」「本当の美人姉妹みたい」「9メンバー集まり見られるの嬉しい！」と3人がそろった姿に歓喜の声が上がっていた。



（よろず～ニュース編集部）