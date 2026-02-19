「永久保存版だ！」「タオル準備」「正座待機」NHKから届いた“超朗報”　閉会式後に緊急放送「たぶん今、超絶準備中です」【冬季五輪】

23日放送の「NHKスペシャル」で特集が組まれた三浦璃来・木原龍一組(C)Getty Images

『NHK』の「NHKスペシャル」公式サイトが2月19日、「緊急Nスぺ」を23日の午後9時30分から放送すると発表した。内容はミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」こと、三浦璃来・木原龍一組の特集だ。

「Nスぺ」の公式サイトでは「絆でつかんだ金メダル りくりゅう 二人の軌跡」と題し、「圧巻の演技で大逆転の金メダル。世界を熱狂させた『りくりゅう』ペア。互いの出会いがスケート人生を変え、今では『100％以上の信頼がある』という。NHKは2年前から練習拠点・カナダでの日々を記録。そして迎えたオリンピック。得意のリフトでまさかの失敗。失意の中、わずか1日でどう立て直したのか。脳裏にあったのは、様々な壁を乗り越えてきた7年という月日。りくりゅう、コーチなど関係者の証言で描く、再生の物語」と予告している。

また、「Nスぺ」の公式Xは「苦境を乗り越えた2人の絆はいかに育まれたのか--練習拠点カナダでの密着映像をはじめ、現地での独自取材で大逆転劇の舞台裏が明らかに！」と説明。さらに、「NHK PR」の公式Xでは「閉会式を終えた、23（月・祝）夜9時半から総合テレビでお伝えします。独自映像で描く“りくりゅう”フィギュアペア・大逆転の舞台裏をお届けします」と伝え「（たぶん今、超絶準備中です）」と準備の慌ただしさを示唆した。