開店前から行列！日比谷パティスリー・テンアンド『高級シュークリーム』溢れるクリームに悶絶

料理と食をこよなく愛するオレンジページの編集者が、撮影や取材、プライベートで愛用する、とっておきの手土産を紹介します。今回担当するのは『オレンジページ』編集部いとう。「三度のめしより甘いものが好き」といっても過言ではないほどスイーツを愛しています。

甘いものを求めて、いろいろなお店を練り歩く日々ですが、最近のマイブームはシュークリーム。お店によって、シューの食感やクリームの味わい、サイズ感などさまざま。

それぞれのよさがあるのは言わずもがなですが、なかでも悶絶級においしかったのが、パティスリー・テンアンドのシュークリーム！

濃厚でやさしい甘さのクリームがたっぷり詰まった、至高のスイーツなんです。

パティスリー・テンアンドのバニラシュークリーム　1個830円


【消費期限：当日中】オンラインにて店舗受け取り予約可能

日比谷駅や有楽町駅から徒歩圏内の距離にある「日比谷OKUROJI」。

その中ほどにある洋菓子店「パティスリー・テンアンド」のシュークリームがとにかく絶品！　開店前から列ができるほど大人気なんです。

お土産にはもちろん、ちょっとぜいたくしたいときのおやつにもぴったり。

「テンアンドのバニラシュークリーム」、ここも推せる！

●一見、小ぶり。でも満足感抜群！

お店のロゴ入りのフィルムに包まれたビジュアルは、高級感があって◎。

ころんとかわいらしいフォルムで、やや小ぶりに見えるものの、手に持つと意外とずっしり。中にクリームがたっぷり詰まっていることがうかがえます。

注文を受けてからクリームを入れてくれるのもうれしいポイント！この日は自宅へ持ち帰りましたが、お店の前のベンチで食べていく人もたくさんいるんです。コーヒーやカフェラテもテイクアウトできるので、時間があればできたてを食べていくのもいいですよね。

●甘く、こくのある濃厚クリームがたまらない！

手で割ると、あふれんばかりのカスタードクリームが登場！　ミルクのやさしい風味と濃厚な卵感には、もう〜うっとり。その名のとおり、ふわっと香るバニラが、特別感を引き立てます。

上にのったカリカリのクッキー生地と軽い食感のシューのバランスも絶妙で、これまたとりこに。こんなにたっぷり、ぎっしりとクリームが詰まっていますが、食べても食べてもくどくないのもすごい！

それもそのはず。素材へのこだわりもすごいのです。
牛乳は、北海道の牧草だけを食べて育った牛のグラスフェッドミルク、卵は日光の金乃卵を使用しているのだそう。

しっかり濃厚なのに、キリッとした後味のクリームには、こうした秘密が隠されているんですね。

●冬限定のショコラも外せない！

バニラシュークリームとあわせて食べてほしいのが、冬季限定のショコラ。シューはもちろんのこと、中もチョコ一色。

洋酒が香るチョコクリームは、甘すぎない大人な味わい。カスタードよりもとろっとしたテクスチャで、とにかく超超超濃厚なんです！　これ1個でおなかも心もばっちり満たされます。

チョコ好きのみなさん、必見ですよ。

ほかにも、カヌレやフィナンシェなどの焼き菓子が販売されているほか、イートイン（要予約）限定でカヌレプリンパフェという、甘いもの好きにはたまらない一品も楽しめます。

お近くのかたはもちろん、お出かけや旅行で日比谷に立ち寄った際は、ぜひ足を運んでみてくださいね♪

おいしいもの帖　No.105
パティスリー・テンアンドのシュークリーム

SHOP　DATA