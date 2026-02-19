開店前から行列！日比谷パティスリー・テンアンド『高級シュークリーム』溢れるクリームに悶絶

料理と食をこよなく愛するオレンジページの編集者が、撮影や取材、プライベートで愛用する、とっておきの手土産を紹介します。今回担当するのは『オレンジページ』編集部いとう。「三度のめしより甘いものが好き」といっても過言ではないほどスイーツを愛しています。

甘いものを求めて、いろいろなお店を練り歩く日々ですが、最近のマイブームはシュークリーム。お店によって、シューの食感やクリームの味わい、サイズ感などさまざま。

それぞれのよさがあるのは言わずもがなですが、なかでも悶絶級においしかったのが、パティスリー・テンアンドのシュークリーム！

濃厚でやさしい甘さのクリームがたっぷり詰まった、至高のスイーツなんです。

パティスリー・テンアンドのバニラシュークリーム 1個830円





【消費期限：当日中】オンラインにて店舗受け取り予約可能

日比谷駅や有楽町駅から徒歩圏内の距離にある「日比谷OKUROJI」。

その中ほどにある洋菓子店「パティスリー・テンアンド」のシュークリームがとにかく絶品！ 開店前から列ができるほど大人気なんです。

お土産にはもちろん、ちょっとぜいたくしたいときのおやつにもぴったり。

「テンアンドのバニラシュークリーム」、ここも推せる！

●一見、小ぶり。でも満足感抜群！

お店のロゴ入りのフィルムに包まれたビジュアルは、高級感があって◎。

ころんとかわいらしいフォルムで、やや小ぶりに見えるものの、手に持つと意外とずっしり。中にクリームがたっぷり詰まっていることがうかがえます。