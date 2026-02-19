女子日本代表がW杯予選へ向けた強化合宿メンバー変更…栗林未和に代わり奥山理々嘉を招集

日本バスケットボール協会（JBA）は2月19日、女子日本代表の合宿招集メンバーを変更することを発表し、コンディション不良の栗林未和（東京羽田ヴィッキーズ）に代わり、奥山理々嘉（トヨタ紡織サンシャインラビッツ）が追加招集されることになった。

神奈川県出身で現在25歳の奥山は、180センチ71キロのスモールフォワード。2020年に八雲学園高校からENEOSサンフラワーズに加入すると、日立ハイテククーガーズへの移籍を経て、今シーズンからトヨタ紡織サンシャインラビッツへと活躍の場を移した。

移籍1年目だった今シーズンは、Wリーグプレミアのレギュラーシーズン全28試合（うち先発1試合）に出場し、1試合平均4.6得点3.0リバウンド1.1アシストを記録。キャリアハイの数字を残した昨シーズンからは数字を落としたが、昨夏のアジアカップ前に行われた第4次強化合宿以来となる代表活動参加の切符が巡ってきた。

コーリー・ゲインズヘッドコーチが率いる日本代表は今後、20日から都内で強化合宿を実施。3月11日からトルコで開催される『FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026予選トーナメント』に参戦し、ハンガリー（同20位）、オーストラリア（同2位）、トルコ（同16位）、カナダ（同7位）、アルゼンチン（同27位）と対戦する。

発表されている合宿参加メンバーの一覧は以下の通り。

◆▼日本代表合宿招集メンバー

＜選手＞



髙田真希（C／185センチ／36歳／デンソーアイリス）



渡嘉敷来夢（C／193センチ／34歳／アイシンウィングス）



町田瑠唯（PG／162センチ／32歳／富士通レッドウェーブ）



宮澤夕貴（PF／183センチ／32歳／富士通レッドウェーブ）



林咲希（SG／173センチ／30歳／富士通レッドウェーブ）



梅沢カディシャ樹奈（C／188センチ／27歳／ENEOSサンフラワーズ）



赤穂ひまわり（SF／184センチ／27歳／デンソーアイリス）



馬瓜ステファニー（SF／182センチ／27歳／CASADEMONT ZARAGOZA）



山本麻衣（PG／163センチ／26歳／トヨタ自動車アンテロープス）



奥山理々嘉（SF／180センチ／25歳／トヨタ紡織サンシャインラビッツ）



今野紀花（SG／179センチ／25歳／デンソーアイリス）



東藤なな子（SG／175センチ／25歳／トヨタ紡織サンシャインラビッツ）



樋口鈴乃（PG／164センチ／24歳／日立ハイテククーガーズ）



平下愛佳（SF／178センチ／24歳／トヨタ自動車アンテロープス）



舘山萌菜（SF／178センチ／23歳／日立ハイテククーガーズ）



朝比奈あずさ（PF／185センチ／22歳／筑波大学4年・トヨタ紡織サンシャインラビッツ）



薮未奈海（SG／178センチ／21歳／デンソーアイリス）



都野七海（PG／159センチ／21歳／トヨタ紡織サンシャインラビッツ）



田中こころ（PG／173センチ／20歳／ENEOSサンフラワーズ）

＜スタッフ＞



チームダイレクター：小栗弘（JBA）



ヘッドコーチ：コーリー・ゲインズ（JBA）



アシスタントコーチ：宮田知己（JBA）



アナライジングコーチ：伊藤恭子（デンソーアイリス）



プレーヤーディベロップメントコーチ：ブライアン・フィンリー（JBA）



通訳：下條海（JBA）



スポーツパフォーマンスコーチ：臼井智洋（JBA）



アスレティックトレーナー：荻野まゆみ（JBA）



アスレティックトレーナー：宮口佳子（S-Lifeはりきゅう院）



アスレティックトレーナー：山本愛乃（JBA）



チームマネージャー：古海五月（JBA）



チームマネージャー：小松佳緒里（ENEOSサンフラワーズ）



テクニカルスタッフ：有賀早希（富士通レッドウェーブ）





