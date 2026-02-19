「マリオ・カフェ＆ストア」でも“無敵”気分！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『スーパー・ニンテンドー・ワールド』5周年メニュー
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの大人気エリア『スーパー・ニンテンドー・ワールド』は、2021年のグランドオープンから、2026年で開業5周年を迎えます。
5周年を記念して、『スーパー・ニンテンドー・ワールド』を飛び出し、ハリウッド・エリアにある「マリオ・カフェ＆ストア」にも、“無敵”状態になれるアイテム「スーパースター」をモチーフにしたスペシャルなメニューが登場いたします。
今回は、5周年限定の「無敵！ スーパースター・パンケーキサンド 〜マンゴー〜」と、キラキラにパワーアップした3種類のドリンクを紹介します☆
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『スーパー・ニンテンドー・ワールド』5周年「マリオ・カフェ＆ストア」スペシャルメニュー
画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
販売開始日：2026年3月18日（水）〜
販売場所：マリオ・カフェ＆ストア
パーク内ハリウッド・エリア（ハリウッド大通り）の「マリオ・カフェ＆ストア」は飲食と物販が一体型となった店舗。
マリオの世界が散りばめられたグッズとメニューを楽しむことができます。
そんな「マリオ・カフェ＆ストア」でも『スーパー・ニンテンドー・ワールド』5周年をお祝いするメニューが登場☆
無敵！ スーパースター・パンケーキサンド 〜マンゴー〜
キラキラと輝くカラフルなパンケーキ。
中には、濃厚なマンゴー＆クリームに加え、カリカリとした食感が楽しいスターの形をしたシュガーなど、見た目も味わいもワクワクするトッピングが詰まっています。
マンゴー＆クリームの濃厚なフレーバーで、フレッシュにパワーアップできる一品。
「スーパースター」を手に入れた時のように“無敵”気分を味わえる、5周年限定のスペシャルスウィーツです。
パワーアップ！ マリオのストロベリーソーダ
「スーパースター」のデコレーションで、おなじみのマリオのひげもキラキラに！
ゼリーたっぷりの真っ赤なストロベリーソーダを飲んで、元気もパワーアップできるドリンクです。
パワーアップ！ ルイージのマスカットソーダ
「スーパースター」でルイージのひげもキラキラにパワーアップ！
ゼリーがたっぷり入った、爽やかなグリーンのマスカットソーダです。
パワーアップ！ ピーチ姫のピーチソーダ
「スーパースター」のデコレーションでピーチ姫の冠もキラキラに！
ゼリーたっぷりでかわいらしいピンク色のピーチソーダを飲んで、元気をチャージできます。
特別な1年をお祝いする、見た目も鮮やかでハッピーなスイーツ＆ドリンク。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『スーパー・ニンテンドー・ワールド』5周年「マリオ・カフェ＆ストア」メニューは、2026年3月18日（水）より発売です☆
※商品のデザイン、価格、販売店舗および販売開始日などは予告なく変更する場合があります。
※品切れの際はご容赦ください。
※天候や時間により営業しない店舗がありますので、あらかじめご了承ください。
© Nintendo
TM & © 2026 Universal Studios. All rights reserved.
