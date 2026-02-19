【ガンダム45周年×初音ミク フィギュア シャアザクぐるみ [初音ミクVer.]】 3月 展開開始予定 【ガンダム45周年×初音ミク フィギュア ザクぐるみ [初音ミクVer.]】 4月 展開開始予定

BANDAI SPIRITSはバンプレストより、プライズフィギュア「ガンダム45周年×初音ミク フィギュア シャアザクぐるみ [初音ミクVer.]」の展開を3月から開始する。あわせて4月に「ガンダム45周年×初音ミク フィギュア ザクぐるみ [初音ミクVer.]」を再展開する。

「ガンダム45周年×初音ミク フィギュア シャアザクぐるみ [初音ミクVer.]」は「ガンダム45周年×初音ミク」コラボフィギュア。「シャア専用ザクII」を模した着ぐるみを着た初音ミクの姿を全高約16センチで再現しており、着ぐるみらしい縫い目やボタンを思わせる造形のモノアイまで、かわいらしく造形されている。

「ガンダム45周年×初音ミク フィギュア ザクぐるみ [初音ミクVer.]」は2025年8月に展開したものの再展開となる。「ザクII」の着ぐるみを着た姿で、こちらは初音ミクの髪色とザクのグリーンのコントラストがかわいらしい。

(C)創通・サンライズ

(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net