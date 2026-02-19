乃木坂46、新番組「乃木坂工事延長中」Leminoで配信開始へ
【モデルプレス＝2026/02/19】乃木坂46による新番組「乃木坂工事延長中」が、4月よりLeminoで配信されることが発表された。
【写真】乃木坂46、透明感際立つドレス姿で登場
「乃木坂工事延長中」は、乃木坂46の“知らざる魅力”に迫る新番組。 冠バラエティー「乃木坂工事中」の本編には入り切らなかった企画の延長戦やここでしか見られない新企画を届ける。 メンバーのそれぞれの素顔や関係性に焦点を当てることで、ステージ上とは異なる乃木坂46の魅力を深掘りしていく。
新番組の決定は、2月19日に行われた映像配信サービス「Lemino」による新たなコンテンツラインナップを発表する「Lemino NEXT STAGE」にて明かされ、井上和、菅原咲月、瀬戸口心月、大越ひなのの4人がVTR出演した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】乃木坂46、透明感際立つドレス姿で登場
◆乃木坂46新冠番組、Leminoでスタート
「乃木坂工事延長中」は、乃木坂46の“知らざる魅力”に迫る新番組。 冠バラエティー「乃木坂工事中」の本編には入り切らなかった企画の延長戦やここでしか見られない新企画を届ける。 メンバーのそれぞれの素顔や関係性に焦点を当てることで、ステージ上とは異なる乃木坂46の魅力を深掘りしていく。
新番組の決定は、2月19日に行われた映像配信サービス「Lemino」による新たなコンテンツラインナップを発表する「Lemino NEXT STAGE」にて明かされ、井上和、菅原咲月、瀬戸口心月、大越ひなのの4人がVTR出演した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】