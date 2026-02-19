“もしも動物の世界に入れたら”というユニークな“もしもの世界”を描いた2026年3月13日（金）劇場公開の『私がビーバーになる時』（原題：Hoppers）。

全米では早くも、「こんなピクサー作品観たことない！」、「型破りなストーリー展開に、笑い転げるほどの面白さ！ピクサー史上最も画期的で笑える映画」「予測不能なストーリー展開にハラハラドキドキ！」とメディアが絶賛する声が集まり話題沸騰の作品です。

食べたい時は食べるが信条のクマ・エレン役に３時のヒロインのかなでさん、好奇心旺盛で愛され者だがトラブルに巻き込まれがちなトカゲ・トム役に宮野真守さん、動物界の頂点で最恐の捕食者でありながら気づかい屋のサメ・ダイアン役を俳優の森公美子さんが務めることが解禁されました☆

ディズニー＆ピクサー映画『私がビーバーになる時』

思い出の森が高速道路計画で消えてしまう―─大切な場所を守るため、動物好きの大学生メイベルが選んだ最後の手段は、なんとビーバーになること!?

極秘テクノロジーを使い、見た目はビーバー、中身は人間のままで夢見ていた動物の世界へ飛び込んだメイベル。

しかし、その先に広がっていたのは、人間の常識が通じない“とんでもない”世界だった…。元の体に戻るタイムリミットが迫る中、メイベルは動物たちと森を守る作戦を仕掛ける。

果たして、人間の世界をも揺るがす彼女の大逆転プランとは?

大切な森を守るためにビーバーとなったメイベルは、動物の世界でたくさんの仲間たちと出会います。

まず、池のルール“食べたい時は食べる”を信条に、いつもお腹を空かせて獲物を探しているクマ・エレンです。

大柄で威圧感のある見た目でありながら、仲間思いで優しい一面があり、森の仲間たちとの友情に厚いキャラクターのエレン役を演じるのは、ディズニーが大好きでピクサー声優に憧れを抱いていたというお笑いトリオ・3時のヒロインのかなでさんが務めます。

かなでさんはエレン役に決まった時の気持ちについて「ディズニー、そしてピクサーの映画に関われるなんて…夢みたいです。」と感激し、自身が演じるエレンについて「クマのエレンは、見た目とのギャップがすごいです。優しいです。頼もしいです。私が演じさせていただくということは、そういうことです（笑）。」とコメント。

そして、二人目の仲間は森で暮らす小さなトカゲ・トム。

彼は可能な限り、争いやトラブルとは距離をとり、穏やかに暮らしたいと考えていますが、なぜか持ち前の好奇心が災いしてトラブルに巻き込まれてしまいます。

周囲の動物たちからも愛される、可愛らしくもちょっと“クセあり”なトム役を務めるのは、声優としてだけでなく俳優やアーティストとしてマルチに活躍する宮野真守さん。

海外ではトカゲのトムがスマートフォンのトカゲの絵文字を無表情でタップし、「Lizard（トカゲ）、Lizard、Lizard」という機械音声が流れ続けるシュールな映像がネット上で大きな話題に。

さらに、先日はアメリカのスポーツ専門チャンネルESPNの生放送にトカゲのトムの着ぐるみがサプライズ登場！

「My name is Tom Lizard（僕の名前はトカゲのトム）」という黄色いボードを手に、無言でカメラに映り込み手を振るなど、シュールでかわいらしい姿が映画公開前から大きな話題となり、ファン達の心を鷲掴みにしています。

宮野さんはトム役に決まった時の気持ちについて「この度は、トカゲの『トム』役として出演できる事、とても嬉しく思います！」と喜びのコメント。

自身が演じるトムのキャラクターについて「トムは、森を守るために立ち上がるビーバーの『メイベル』と行動を共にします。と言ってもメイベルは本当は人間で…。どうして『ビーバー』となってしまうのか、その過程が今までに見たことない方向性だったのでびっくりしました！ぜひ皆さまも映画館で度肝を抜かれて欲しいですし、目まぐるしい展開の中、仕草がおもしろ可愛いトムにも、癒されてほしいです（笑）」と、キュートで面白いトムの魅力を語ります。

三人目の仲間は、最強のサメのダイアン。

自然豊かな森が消えることはお構いなしというジェリー市長の高速道路建設計画を阻止するため、動物大評議会によって召喚されました。

動物界で最も恐れられる頂点捕食者で、ターゲットを暗殺することに対するプロ意識も高いが、実は優しく、周囲に対する気配りを忘れません。

そんなダイアン役を務めるのは、圧倒的な歌唱力でミュージカル女優として活躍しながら、明るいキャラクターで日本中から愛される俳優の森公美子さん。

ダイアン役に決まった時の気持ちについて森は「この作品の中で、動物界・最も強い存在として君臨している『サメ』の役です！と伺って、悪い役なのかな？と思っていましたが、実際はとても穏やかで口調も優しく、明るい性格のサメと伺ってホットしました。心優しく頼もしいダイアン役を演じれてとても楽しかったです。」と明かし、明るく優しい気づかい屋のサメ・ダイアンの魅力を語りました。

先日、ジェリー市長役の日本版声優に渡部篤郎が決定したことがイベントで発表され、日本中で大きな話題を呼んだ本作。

本作で監督・脚本を務めるのは、誰も観たことがない《頭の中の世界》を描き、第88回アカデミー賞長編アニメーション賞を受賞、昨年公開した続編も世界的大ヒットを記録した感動作『インサイド・ヘッド』のストーリーボードアーティストであるダニエル・チョン。

スタジオジブリの名作である高畑勲監督の『平成狸合戦ぽんぽこ』からインスピレーションを受け、ビーバーの生態系を徹底的に調査し本作を制作しました。イマジネーション溢れるピクサーが、「もしも動物の世界に入れたら」という新たな《もしもの世界》を生み出し、世界へ贈る最新作『私がビーバーになる時』は、2026年3月13日(金)より全国劇場公開です。

ディズニー＆ピクサー映画『私がビーバーになる時』作品紹介

公開日：2026年3月13日（金）

配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン

監督・脚本：ダニエル・チョン（『インサイド・ヘッド』）

制作：ニコル・パラディス・グリンドル（『インクレディブル・ファミリー』）

©2026 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

