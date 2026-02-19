飯田線・国道・そして「無料高速」が開通

国土交通省 浜松河川国道事務所は2026年2月18日、翌月に開通を控えた三遠南信道の鳳来峡IC〜東栄IC間を報道陣に公開しました。

【ぐねぐね山道が「天空の道」に!?】これが「三遠南信道」の開通区間です！（地図／写真64枚）

三遠南信道は長野県飯田市と静岡県浜松市を結び、中央道と新東名高速を短絡する約100kmの高規格道路です。中部地方の山間部を貫くJR飯田線におおむね並行するルートで、全線が2車線で通行無料です。

うち新東名側は、浜松いなさJCT−鳳来峡IC（愛知県新城市）間13.9kmと、今回の開通区間をはさんで東栄IC〜佐久間川合IC（静岡県浜松市）間6.9kmが開通済み。断絶している鳳来峡IC〜東栄IC間7.1kmがつながれば、新東名から北へ向かう約28kmの高規格道路が1本になります。愛知県東部や、静岡県北西の山間部へのアクセスが格段に容易になります。

並行する現道といえるのが、飯田線に沿う国道151号で、新たに開通する鳳来峡IC〜東栄IC間は2つの道路と1つの鉄道が並走する形となります。

前後区間が開通して、ここが“断絶”していたのも、両端で接続する国道151号を代替路として使いやすいためだったとか。「より脆弱で緊急性の高い前後区間を先行して開通させることで、便益をより高めた」と浜松河川国道事務所の池田順一郎計画課長は話します。

とはいえ、鳳来峡IC〜東栄IC間の国道151号も、2020年には土砂崩れで通行止めになるなどしており、「災害に強い道路が必要なことに変わりはない」といいます。151号は新城市と東栄町のあいだが「池場坂」と呼ばれる急勾配・急カーブの連続する峠越えです。

これに対し、三遠南信道は7つの高架橋と、全長3566mの「三遠池場坂トンネル」を含む4つのトンネルで山を貫きます。鳳来峡IC〜東栄IC間の所要時間を5分短縮させるということですが、走りやすさは段違い。心理的な負担を軽減する効果は大きいでしょう。

「飯田 84km」にダマされるな!?

東栄IC方面へ向かう本線上、三遠池場坂トンネルの手前には「飯田 84km」という案内看板が掲げられていました。その傍らには「83.5」のキロポストも。三遠南信道はこの先、未だ複数の未開通部が存在するものの、この数字は飯田側の起点からの距離を示しており、「飯田まで84km」と符号します。



鳳来峡IC方面を望む。奥は上り坂に見えるが、実はいま立っている場所もかなりの上り坂（乗りものニュース編集部撮影）



しかし、ここから飯田を目指す場合、現時点の終点である佐久間川合ICまでそのまま走るのは、決してオススメできません。

佐久間川合ICより先は、天竜川の西岸を北上する県道1号や、三遠南信道の予定沿線である浜松市水窪（水窪）、飯田市の遠山郷などへ向かう国道152号へ通じていますが、いずれも名うての「酷道」です。三遠南信道が全線開通しない限り、浜松ー飯田市街の連絡を目的とするルートとしては“不適”といって差し支えありません。

では、飯田を目指すにはどこで下りればいいかというと、それが東栄ICです。現に、東栄IC出口には「飯田市街→」との案内看板も取り付けられています。

鳳来峡IC方面から並走してきた国道151号は、東栄IC付近で北へ進路を変えて、飯田線・三遠南信道から離れます。飯田市街を目指すなら国道151号を北上するのがベストです。

ちなみに、鳳来峡IC−東栄IC間の国道151号には「飯田 101km」の表記があります。これが国道151号経由の距離です。

そもそも、浜松−飯田間は三遠南信道ではなく「新東名ー東海環状道ー中央道」という有料の高速道路で迂回するルートが最も速く着きます。しかしながら、「中央道の恵那山トンネル（岐阜・長野県境、約8.5km）はタンクローリーなどの危険物積載車が通れません。そうした大型車も三遠南信道を使うことになるでしょう」（池田課長）とのことでした。

また今回の開通を機に「愛知・静岡・長野の地元が観光面で連携すると聞いています。開通のニュースをきっかけに“行ってみようかな”と思ってもらえる」といい、地元の期待は非常に大きいと話します。