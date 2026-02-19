手持ちのアイテムをマグネット仕様にできる！貼るだけの100均便利グッズ

手持ちの収納ケースなどを浮かせて使いたい！そんな願いを叶えてくれる便利グッズをダイソーで発見しました。補助プレート付きで、マグネットがつかない場所でも設置できるのが便利。粘着式なので、貼るだけで簡単に取り付けられて手軽に使えます！3セットで100円とコスパも抜群。マグネットなので着脱も簡単ですよ。

商品情報

商品名：マグネットシート（補助プレート付、丸、3セット、シルバーカラー）

価格：￥110（税込）

耐荷重：1セットにつき100gまで

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480829098

手持ちのアイテムをマグネット仕様にできる！ダイソーの便利グッズ

手持ちの収納ケースなどをピタッとくっつけて、浮かせて使いたいと思ったことはありませんか？そんな願いを叶えてくれる便利グッズをダイソーで発見しました！

今回ご紹介するのは『マグネットシート（補助プレート付、丸、3セット、シルバーカラー）』。マグネットが吸着しない場所でもマグネットが使えるアイテムです。

価格は110円（税込）です。補助プレートが付属しており、3セット入りなのでたっぷり使えます。

板壁、化粧合板、タイル、ガラス、ステンレス、金属塗装面などの、凹凸のないなめらかな面に使用できます。

凹凸があったり、ザラザラしていたり、表面がはがれやすい面には使用できません。

簡単に取り付けられて便利！ただ耐荷重には注意が必要…！

まず、粘着面の汚れ、油分、水分を拭き取ります。

マグネットシートの剥離紙をはがし、粘着面を強く押し付けしっかり固定させます。

補助プレートを、マグネットシートを取り付けたい場所に貼り付けます。

補助シートは粘着力が強いので、貼り直しが難しいです。貼り付ける場所は慎重に決めるのがおすすめです！

筆者はスキンケアアイテムを、手に届きやすい場所に設置するのに使用しました。

利便性がアップしたので物としては悪くないのですが、耐荷重が100gまでという点が考えどころ…。

使いどころは制限されそうです。100g以上のものを取り付けたい場合は、2セットを組み合わせて使うのも一つの方法かもしれません。

今回はダイソーの『マグネットシート（補助プレート付、丸、3セット、シルバーカラー）』をご紹介しました。

収納ケースを整理整頓したいときや、部屋をスッキリさせたい来客時などに、気軽に取り外せるのが便利でした！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。