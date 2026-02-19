渡辺美奈代、手作りスノーボールクッキー披露「売り物みたい」「見た目も可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/02/19】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が2月17日、自身のInstagramを更新。手作りのスノーボールクッキーを披露し、注目を集めている。
【写真】56歳元おニャン子「売り物みたい」ガラス瓶に詰められたスノーボールクッキー
渡辺は「おやつにスノーボール サクサクで美味しい けど…水分とられます 笑」とつづり、スノーボールクッキーの焼く前、焼き上がり後、粉糖をまぶす場面などの調理過程と出来上がりの写真を複数枚投稿。爽やかなタイルを背景に、白い粉糖をまとった丸いクッキーがガラス瓶に詰められ、花とともにディスプレイされた見た目にも美しい写真を披露している。
この投稿には「美味しそう」「おしゃれ」「売り物みたい」「真似したい」「センスが素敵」「見た目も可愛い」「癒やされる」「食べてみたい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆渡辺美奈代、おやつにスノーボールクッキー
◆渡辺美奈代の投稿に反響
