再デビュー話題の元48メンバー、マイナンバーアー写が“万バズ” 証明写真公開「芸能人用個室で説明受けた」

再デビュー話題の元48メンバー、マイナンバーアー写が“万バズ” 証明写真公開「芸能人用個室で説明受けた」