再デビュー話題の元48メンバー、マイナンバーアー写が“万バズ” 証明写真公開「芸能人用個室で説明受けた」
【モデルプレス＝2026/02/19】元AKB48の宮里莉羅が設立した事務所・シャルムリラから誕生したアイドルグループ・ラルムストーンの水城れなが18日、自身のX（旧Twitter）を更新。マイナンバーカードの写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】元48メンバー「可愛すぎ」アー写使用したマイナンバーカード
水城は「マイナンバーアー写にして市役所に取りに行ったら芸能人用個室で説明受けたWWW」と報告。ツインテールにブロンドヘア、華やかなメイクを施したアーティスト写真が使用されたマイナンバーカードを公開した。
この投稿に、ファンからは「さすが」「発想が天才」「できるもんなら私もアー写にしたい」「可愛すぎ」「芸能人用個室とか激強エピソード」「パワーワード」と話題を呼び、“いいね”の数は、2.7万を超えている。
水城は9月12日生まれ、SKE48の元メンバー。2025年6月までSKE48で柿元礼愛として活動し、2026年1月28日に、ラルムストーンとして再デビューを果たした。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元48メンバー「可愛すぎ」アー写使用したマイナンバーカード
◆水城れな、マイナンバーカードにアー写使用を報告
水城は「マイナンバーアー写にして市役所に取りに行ったら芸能人用個室で説明受けたWWW」と報告。ツインテールにブロンドヘア、華やかなメイクを施したアーティスト写真が使用されたマイナンバーカードを公開した。
◆水城れなのマイナンバーアー写エピソードに反響
この投稿に、ファンからは「さすが」「発想が天才」「できるもんなら私もアー写にしたい」「可愛すぎ」「芸能人用個室とか激強エピソード」「パワーワード」と話題を呼び、“いいね”の数は、2.7万を超えている。
水城は9月12日生まれ、SKE48の元メンバー。2025年6月までSKE48で柿元礼愛として活動し、2026年1月28日に、ラルムストーンとして再デビューを果たした。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】