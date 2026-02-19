くら寿司に春の訪れを祝う「ひな祭りメニュー」として「いなりちらし」「春色ひなロール」が登場。

桃の節句にぴったりの華やかなメニューが、ひな祭りを彩ります☆

また、熟成した中とろや天然本まぐろを楽しめる「極上まぐろ」フェアも同時期よりスタート！

くら寿司「ひな祭りメニュー」／「極上まぐろ」フェア

販売期間：2026年2月20日（金）〜

開催店舗：全国のくら寿司店舗

回転寿司チェーン「くら寿司」が、ひな祭りにふさわしい「いなりちらし」や「春色ひなロール」を期間限定で販売。

ひな祭りを華やかに彩るメニューで、春の訪れを祝えます☆

また、同日より、「極上まぐろ」フェアを期間・数量限定で開催。

特別価格の110円で提供する「熟成 中とろ（一貫）」や「国産天然 本まぐろとろ（一貫）」「国産天然 本まぐろねぎまぐろ」などが楽しめます。

ひな祭りのお祝いにぴったりなメニューが揃い、豪華な本まぐろも合せて楽しめるフェアです！

ひな祭りメニュー

販売期間：2026年2月20日（金）〜3月5日（木）

※店舗により価格は異なります

※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了

ひな祭りは別名「桃の節句」とも呼ばれ、春の訪れを祝うお祭りです。

ひな祭りらしいごちそうの定番で・ちらし寿司は豪華なものが多く、1人ではなかなか手を出しにくいメニュー。

くら寿司では手軽にひな祭りのごちそうを楽しめるよう、彩り豊かな「いなりちらし」がリーズナブルに提供されます！

また、ひな餅をイメージした3色の「春色ひなロール」もラインナップ。

食後のデザートメニューでも、ひな祭り気分を味わえます☆

いなりちらし

価格：240円

内容：いくら・枝豆・漬け海鮮(まぐろ・えび・小柱)・味付油揚げ

※数量限定

手軽にひな祭りを楽しんで欲しいという思いから、食べ応え抜群のサイズ感ながら、リーズナブルに味わえる「いなりちらし」が登場。

シャリ・マグロ・エビ・小柱を贅沢に油揚げに詰め込み、イクラと枝豆をトッピングしたメニューです。

また、きれいな彩りにもこだわっています☆

春色ひなロール

価格：380円

内容：カールズホワイトチョコ・ベリーミックス・ラズベリーソース・ひしもちロール

持帰り：不可

「春色ひなロール」は、3色で構成されるひな餅をイメージしたスイーツメニュー。

ピンク色のストロベリークリームを緑色の生地で巻き、白色のカールズホワイトチョコをトッピングしています。

ミックスベリーとラズベリーソースをあえたベリーソースの甘酸っぱさが、味のアクセントです！

「極上まぐろ」フェア

フェア開始日：2026年2月20日（金）〜

※店舗により価格は異なります

※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了

ひな祭りメニューの登場に合せて、本マグロなどが楽しめる「極上まぐろ」フェアを開催。

「熟成 中とろ（一貫）」を期間限定の特別価格で提供するほか、マグロの王様・本マグロを使ったメニューも登場します☆

熟成 中とろ（一貫）

価格：110円 ※全店同一価格での販売

販売期間：2026年2月20日（金）〜3月1日（日）

「熟成 中とろ（一貫）」が、期間限定の特別価格110円で提供されます。

マグロの中トロ部分から、特に脂乗りの良いものを厳選し、熟成。

旨みを最大限に引き出し、上質な脂の旨みとマグロの旨みがバランス良く味わえます！

国産天然 本まぐろとろ（一貫）

販売期間：2026年2月20日（金）〜3月1日（日）

価格：380円

マグロの王様ともいわれる“本マグロ”を使ったメニューも登場。

「国産天然 本まぐろとろ（一貫）」は、国産天然本マグロの中でも1匹からわずか数パーセントしか取れない希少部位で、脂が乗っているハラモ部分が使用されます。

食べた瞬間、口の中でとろける至福の食感と、本マグロの旨みを楽しめるひと皿です☆

国産天然 本まぐろねぎまぐろ

価格：300円

販売期間：2026年2月20日（金）〜3月1日（日）

「国産天然 本まぐろねぎまぐろ」は、天然物ならではのマグロの深い味わいが特徴。

粗くたたき加工することで、なめらかな舌触りの中にマグロの旨みもしっかり感じられます！

【境港産】ほたるいか沖漬け

価格：115円

販売期間：2026年2月20日（金）〜4月2日（木）

「【境港産】ほたるいか沖漬け」は、日本海で獲れたホタルイカを水揚げ後すぐ凍結して鮮度をキープ。

くら寿司特製の醤油ダレに漬け込み、旨みたっぷりのホタルイカを味わえます。

三代目TKGにぎり

価格：200円

販売期間：2026年2月20日（金）〜3月5日（木）

お寿司に巻かれたフィルムを外すと、照り焼きチキンの上にたっぷりトッピングされた、たまごがとろっと流れ出す「三代目TKGにぎり」

たまごと米の相性を考えて考案された、創作寿司3つ目のメニューです。

たまごの優しい味わいと照り焼きチキンの甘辛さによる、相性抜群の味わいを楽しめます☆

柚子胡椒 漬けしいら

価格：115円 ※店舗により価格は異なります

販売期間：2026年2月20日（金）〜3月1日（日）※予定数量に達し次第、販売終了

漁業創生に力を入れる、くら寿司ならではのSDGsに繋がる商品として「柚子胡椒 漬けしいら」を期間・数量限定で販売。

シイラは鮮度維持や加工など、扱いの難しさから買い手がつきにくく、市場にあまり流通していない低利用魚の1つです。

鮮度維持が難しいシイラは、水揚げされた産地でしか生で食べられない魚ですが、くら寿司独自の物流により鮮度をキープ。

素早く自社のセントラルキッチンへ運搬、加工することで、鮮度を保った状態での提供を可能にしました！

塩締め熟成することで旨みを引き出し、醤油ベースの漬けダレにつけて、もっちり食感にシイラの旨みが感じられます。

また、トッピングの柚子胡椒が、味のアクセントです☆

極みの逸品シリーズ「極上大とろ盛り合わせ」

価格：1,490円 ※店舗により価格が異なります

販売期間：2026年2月20日（金）〜3月1日（日）※予定数量に達し次第、販売終了

内容：大とろ(二貫)・炙り大とろジュレポン酢・炙り大とろ厳選塩・大とろ鉄火

持帰り：不可

豪華なお寿司を1皿で楽しめる“極みの逸品シリーズ”から、大トロを使用したお寿司の贅沢な盛り合わせ「極上大とろ盛り合わせ」が登場。

“炙り大とろジュレポン酢”は、脂が乗った大トロを炙ることで余分な脂を落としています。

爽やかな風味のジュレポン酢と合わせて、後味さっぱりで楽しめる一貫です。

“炙り大とろ厳選塩”は、大トロに塩をまぶし、表面を軽く炙って提供。

一般的な塩と比べて、まろやかな口当たりのものを厳選して使用し、大トロの旨みと脂の甘みをより引き立たせています。

このほか、大トロのにぎりや細巻きも楽しめ、満足度の高い1皿です！

春の訪れを祝う華やかな「ひな祭りメニュー」と、マグロをお得に味わえるフェア。

くら寿司の「ひな祭りメニュー」と「極上まぐろ」フェアは、2026年2月20日より販売開始です。

