新車564万円！ トヨタ新「ハイエース」が超スゴイ！

トヨタのオーストラリア法人が2025年8月に発売した、同国市場向けの商用バン「ハイエース」の改良モデル。

日本でも馴染み深い“ハイエース”という車名は共通しているものの、その中身は日本仕様とは全く異なるクルマとなっています。

日本国内においてハイエースといえば、2004年の登場以来、長きにわたり主力として君臨するキャブオーバー型の「200系」が一般的です。

しかし、オーストラリアやタイをはじめとするグローバル市場では、衝突安全性や快適性を重視してプラットフォームを刷新した、セミボンネット型の「300系」が主流。

そして先述のようにオーストラリアで発表された改良モデルは、この300系をベースに、先進安全技術や利便性を最新の乗用車水準へと引き上げたものとなっています。

その最大のトピックは、安全性能の強化にあります。

搭載される予防安全パッケージ「トヨタセーフティセンス」の機能がアップデートされ、高速道路などで先行車に追従する「アダプティブクルーズコントロール」の作動時に、車線維持を支援する「レーントレースアシスト機能」が新たに追加されました。

さらに、ドライバーの異常を検知して車両の減速や停止を支援する「緊急時ドライバーサポートシステム」も搭載。

広大なオーストラリア大陸での長距離移動が多い商用ユースにおいて、ドライバーの疲労軽減と安全確保に大きく寄与します。

また、インテリアの使い勝手も向上しました。

ドライバーの視認性を高めるため、メーターパネルには新たに7インチの「デジタルメータークラスター」を採用。

必要な情報を直感的に把握できるようになりました。

そのほか、一部グレードを除いてパーキングブレーキが従来のレバー式から「電動タイプ」へと変更され、操作性が向上。

エアコン性能の改良も施されており、過酷な環境下でも快適に過ごせるよう配慮されています。

ボディサイズは、全長5265mm-5915mm×全幅1950mm×全高1990mm-2280mmと、日本の200系の「スーパーロング・ワイドボディ」仕様と比較しても非常に大柄です。

また、エンジンスペースを前方に配置したセミボンネットタイプの採用により、衝突時の衝撃吸収スペースを確保するとともに、優れた静粛性と乗り心地を実現しています。

なお、日本市場ではこのボディを持つ乗用ワゴン仕様が「グランエース」として導入されていましたが、2024年に販売を終了しています。

パワートレインには、最高出力130kWを発揮する2.8リッター直列4気筒ターボディーゼルエンジンを搭載。

トランスミッションは6速ATに加え、商用車としての需要に応える「6速MT」も選択可能となっており、ドライバーの好みや用途に合わせた選択肢を提供しています。

この新しいオーストラリア仕様のハイエースの車両価格は、5万1880豪ドル（日本円に換算して約564万円、2026年2月中旬現在）から。

商用車としての基本性能に加え、乗用車に匹敵する先進装備を手に入れたことで、グローバルスタンダードな商用バンの進化形として、その存在感をさらに強めています。