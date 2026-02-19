終活クラブ、初アニメタイアップ！新曲「転生願望」がTVアニメ『勇者の肋骨』OPテーマに決定！
新潟在住の日本語ロックバンド、終活クラブ(シュウカツクラブ)の新曲「転生願望」が、TVアニメ『女神「異世界転生何になりたいですか」 俺「勇者の肋骨で」』のOPテーマに決定した。今回、終活クラブにとって初めてのアニメ主題歌担当となる。
原作『女神「異世界転生何になりたいですか」 俺「勇者の肋骨で」』は、転生先を自由に選べる世界を舞台に、主人公・俺の“痛快異世界転生記”を描くファンタジー。転生希望者の数が増えすぎて、「チート持ちハーレム勇者」は5万年、「魔王」への転生は千年単位の待ち時間が当たり前となっていた近年、主人公が選んだ転生先は「ハーレムかつハッピーエンドなチート勇者、の肋骨」だった。同作は「小説家になろう」発 第8回ネット小説大賞受賞作で、小説は全1巻が刊行されている。
OPテーマ曲である「転生願望」は、終活クラブのメンバーが原作を読んで書き下ろした1曲。作詞・作曲・編曲までの全てを自らで行った意欲作。自分が生まれ変わろうと思えば何にでも生まれ変われる！という想いがこもっており、作品の世界観を踏襲しながらも “終活クラブらしさ” 満載なアッパーチューンに仕上がっている。
また、2025年12月に初の東名阪クアトロツアーを完走した終活クラブは、次なる目標として5月24日(日)にメジャー2周年記念単独公演「そうぞうりょく」と題した初の恵比寿LIQUIDROOMワンマンの開催を決定！この公演をファイナルとして、4月からは「えんせいがんぼう」と題した全7公演の全国ツアーも開催。
日本テレビ「バズリズム02」恒例企画『今年コレがバズるぞ！2026』にて第3位にも選ばれるなど、今年の終活クラブの大躍進には目が離せない！
謎多きアニメと謎の覆面ロックバンドがどんな化学反応を引き起こすのか、2026年4月のアニメ放送スタートまで続報を待ちたい。
●作品情報
『女神「異世界転生何になりたいですか」 俺「勇者の肋骨で」』
【スタッフ】
原作 安泰 （『女神「異世界転生何になりたいですか」俺「勇者の肋骨で」』宝島社刊）
監督 ソエジマヤスフミ
キャラクター原案 めばる
イメージイラスト コーポ
シリーズ構成 双城ジッパ
アニメーションキャラクター原案 熊之股 鍵次
キャラクターデザイン 松元 美季
プロップデザイン/美術デザイン CHICCHi
色彩設計 吉原 千晴
撮影監督 風本 皐
編集 たるみりさ
音響監督 濱野 高年
音響効果 小林 孝輔
音楽 浦木 裕太/小西 香葉/近藤 由紀夫/Nomi(バスクのスポーツ)/渡邉 峻冶
アニメーションプロデューサー 西澤 宏二
アニメーション制作 Qzil.la × S.o.K
製作 めがおれ製作委員会
＜クリエイター＞
isai inc.／かに座／くっきー！／久米田康治／島猛／しんらしんげ／タイプゼロ／大門嵩／滝れーき
土屋萌児／Tichila JUNKLIN／檜垣賢一／ビヨゴンピクチャーズ／益山貴司／Maria Tokareva
山崎さやか／ルノアール兄弟
【キャスト】
俺：阿部 敦
女神：M・A・O
紅鮭師匠：浪川 大輔
田中さん：関 俊彦
創造神：速水 奨
阿澄 佳奈／井口 裕香／井上 麻里奈
うえだ ゆうじ／内田 雄馬／緒方 恵美
岡本 信彦／金田 朋子／川澄 綾子
竹達 彩奈／千葉 繁／冨永 みーな
中井 和哉／日笠 陽子／檜山 修之
平野 義和／藤寺 美徳／マックスウェル・パワーズ
松本 梨香／三木 眞一郎／村瀬 歩 ほか
＜イントロダクション＞
転生先は…
「ハーレムかつハッピーエンドなチート勇者、の肋骨」！？
アニメーションの常識を覆す、異世界転生アニメが誕生！
舞台は転生先を自由に選べる世界。
――しかし近頃は転生希望者の数が増えすぎて
「チート持ちハーレム勇者」は待ち時間が５万年！
「魔王」への転生すら千年単位の待ち時間が当たり前。
それなら、と主人公が選んだ転生先は
「ハーレムかつハッピーエンドなチート勇者、の肋骨」だった！
さらに、「ヤドカリ」や「野菜」に「リア充を爆発させる時に使う爆発物」まで、
次々と転生を繰り返し！？
アニメ映像に加えて、
ストップモーション、人形劇、実写など型破りな映像手法でお届けする、
塩対応な異世界転生担当の「女神さま」と、
トンデモ転生を繰り返す主人公「俺」の痛快異世界転生記！
●ライブ情報
終活 クラブ TOUR 2026『えんせいがんぼう』
4/10(金) 仙台 FLYING SON
4/15(水) 神戸 太陽と虎
4/17(金) 福岡 Queblick
4/19(日) 金沢 vanvanV4
4/25(土) 新潟 CLUB RIVERST
5/8(金) 大阪 BEYOND ※ツーマン
5/9(土) 名古屋 CLUB UPSET ※ツーマン
終活クラブ メジャー2周年記念単独公演「そうぞうりょく」
2026年5月24日(日)
会場：恵比寿LIQUIDROOM
時間：Open17:00 / Start18:00
チケット
※学割あり:22歳以下学生証提示で500円キャッシュバック
＜終活クラブ（シュウカツクラブ）プロフィール＞
少年あああああ(Vo.／Gt.) 、石栗（Gt.）、イシダヒロキ（Ba）、羽茂さん（Key）、ファイヤー・バード（Dr.）
2020年8月「音楽を終わらせる為の音楽」を始める為。少年あああああ(Vo/Gt)を中心に同じ志を持つメンバーが集結し、終活クラブを結成。新潟を拠点に置き全国区で活動中。
不思議なバンド名やポップなキャラクター等、他者の目を惹くキャッチーさを武器としつつ、少々ひねくれながらも歌詞に絶対的な拘りを持った日本語ロックバンド。
(C)安泰／宝島社／めがおれ製作委員会
関連リンク
『女神「異世界転生何になりたいですか」 俺「勇者の肋骨で」』公式サイト
https://rokkotsu-anime.com/
終活クラブオフィシャルサイト
http://www.shukatsuclub.info/
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
