プレミアリーグ 25/26の第31節 ウルバーハンプトンとアーセナルの試合が、2月19日05:00にモリニュー・スタジアムにて行われた。

ウルバーハンプトンはアダム・アームストロング（FW）、ジャンリクネ・ベルガルド（MF）、マテウス・マネ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアーセナルはビクトル・ギェケレシュ（FW）、ガブリエル・マルチネリ（FW）、ブカヨ・サカ（FW）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の5分に試合が動く。アーセナルのデクラン・ライス（MF）のアシストからブカヨ・サカ（FW）がヘディングシュートを決めてアーセナルが先制。

22分、ウルバーハンプトンが選手交代を行う。アンヘル・ゴメス（MF）に代わりトル・アロコダレ（FW）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

ここで前半が終了。0-1とアーセナルがリードしてハーフタイムを迎えた。

56分アーセナルが追加点。ガブリエウ（DF）のアシストからピエロ・インカピエ（DF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

しかし、61分、ウルバーハンプトンのサンティアゴ・ブエノ（DF）のアシストからウーゴ・ブエノ（DF）がゴールを決めて1-2と1点差に迫る。

64分、アーセナルは同時に2人を交代。チュクノンソー・マドゥエケ（FW）、ビクトル・ギェケレシュ（FW）に代わりエベレチ・エゼ（FW）、ガブリエルジェズス（FW）がピッチに入る。

70分、ウルバーハンプトンが選手交代を行う。ジャクソン・チャチュア（DF）からロドリゴ・ゴメス（FW）に交代した。

73分、アーセナルが選手交代を行う。ブカヨ・サカ（FW）に代わりレアンドロ・トロサール（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

84分、ウルバーハンプトンが選手交代を行う。ジャンリクネ・ベルガルド（MF）からトム・エドジー（MF）に交代した。

90+3分、アーセナルが選手交代を行う。レアンドロ・トロサール（MF）に代わりリッカルド・カラフィオーリ（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

その直後の90+4分ウルバーハンプトンが同点に追いつく。アーセナルの選手によるオウンゴールにより2-2。試合は振り出しに。

そのまま試合終了。2-2で引き分けという結果になった。

なお、ウルバーハンプトンは45+4分にサンティアゴ・ブエノ（DF）、71分にジャンリクネ・ベルガルド（MF）に、またアーセナルは試合終了後にガブリエルジェズス（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-19 07:20:08 更新