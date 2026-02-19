塩豚炒め丼【材料】（4人分）豚バラ肉(薄切り) 250g塩コショウ 少々モヤシ 1袋ニラ 1束<調味料>顆粒チキンスープの素 小さじ 2酒 大さじ 2塩 小さじ 1/2ゴマ油 大さじ 1ご飯(炊きたて) 丼 4杯分レモン 1/2個温泉卵 4個【下準備】1、豚バラ肉は長さ3cmに切り、塩コショウしておく。2、モヤシはたっぷりの水につけ、パリッとしたら水気をきる。ニラは長さ3cmに切る。3、レモンは4つのくし切りにする。【作り方】1、フライパンにゴマ油を強火で熱し、豚バラ肉をほぐしながら炒め、肉の色が変わったらモヤシ、ニラを加えてサッと炒め合わせる。2、全体に炒められたら＜調味料＞の材料を加え、サッと炒め合わせ、ご飯をよそった丼にのせる。中央に温泉卵を割ってのせ、レモンを添える。