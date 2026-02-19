忙しい日はこれ一択！炒めてのせるだけの簡単「丼」レシピ8選〜主菜・お弁当にも使えて万能
慌ただしい日の強い味方といえば、一皿で完結する「丼」メニュー。今回は、パパッと炒めてごはんにのせるだけの簡単レシピ8選をご紹介します。
ガッツリお肉系から野菜たっぷりのヘルシー系まで、主菜やお弁当にも使い回せる万能なラインナップは必見です！
【野菜たっぷり！】塩豚炒め丼
モヤシとニラを各1袋たっぷり使った、ボリューム満点の栄養丼。モヤシは火を通しすぎず、少し早いかな？ と思うタイミングで火を止めるのが、シャキシャキに仕上げるコツです。肉と野菜の旨みがごはんにしみ込み、豪快に頬張りたくなる一品です。
■パパッと完成！ のせるだけ炒め丼レシピ7選
風味豊かなゴボウとジューシーな鶏肉を、卵でふんわりとじた親子丼風のレシピ。具材を甘辛く炒め煮にすることで、中心まで味がしっかりしみ渡りますよ。噛むほどに広がるゴボウの香りと、トロトロの卵がごはんにからんで、お箸が止まりません。
こっくりとしたみそ味が食欲をそそる、スタミナ満点の炒め丼です。ショウガの香りと赤唐辛子のピリッとした刺激が、ナスの甘みを引き立てます。仕上げに大葉をたっぷり散らせば、濃厚な味わいの中に爽やかな風味を感じ、最後まで飽きずに楽しめます。
たっぷりのキノコとコンニャクを組み合わせた、体にもうれしいヘルシー丼。淡白になりがちな食材も、バターで炒めることでコクが生まれ、満足度が格段にアップします。しょうゆの香ばしい風味が鼻を抜け、キノコのプリッとした食感が小気味良い一皿です。
豚肉、小松菜、卵と、これだけで栄養バランスが整うお助けメニュー。オイスターソースの濃厚な旨みが具材にしっかりからみ、ごはんがどんどん進みますよ。生野菜がないときは冷凍ほうれん草でも代用可能。時短と食べ応えを両立できる、忙しい夜の救世主です。
ガッツリ食べたい日にイチオシなのが、王道の豚キムチ丼。豚肉にあらかじめ下味を揉み込むひと手間で、奥行きのある味わいに。トッピングしたニンニクチップのカリカリ感が、風味と食感に絶妙なインパクトを添えてくれます。
冷蔵庫にあるものでサッと作りたいときに重宝する、シンプルながらも奥深い丼です。豚バラのジューシーな脂と、野沢菜のほど良い塩気が相性抜群。炒めることで野沢菜の旨みが凝縮され、お弁当のメインおかずとしても喜ばれる、冷めてもおいしい一品です。
トマトの酸味とバルサミコ酢のコクが融合した、彩り鮮やかな洋風丼。隠し味にしょうゆを加えることで、ごはんになじむ和モダンな味わいに仕上がります。トマトの赤と野菜の緑が美しく、見た目からも元気がもらえそうですね。気分を変えたいときのランチにもぜひ！
■炒め丼で叶える、賢くおいしい時短ライフ
炒めてのせるだけの丼は、調理時間が短いだけでなく、洗い物が少ないのも大きな魅力です。
今回ご紹介したレシピは、具材を多めに作れば翌日のお弁当や主菜としても活用できるものばかり。賢くレパートリーに取り入れて、毎日の食事作りをもっとラクに楽しんでくださいね。
(ともみ)
塩豚炒め丼
【材料】（4人分）
豚バラ肉(薄切り) 250g
塩コショウ 少々
モヤシ 1袋
ニラ 1束
<調味料>
顆粒チキンスープの素 小さじ 2
酒 大さじ 2
塩 小さじ 1/2
ゴマ油 大さじ 1
ご飯(炊きたて) 丼 4杯分
レモン 1/2個
温泉卵 4個
【下準備】
1、豚バラ肉は長さ3cmに切り、塩コショウしておく。
2、モヤシはたっぷりの水につけ、パリッとしたら水気をきる。ニラは長さ3cmに切る。
3、レモンは4つのくし切りにする。
【作り方】
1、フライパンにゴマ油を強火で熱し、豚バラ肉をほぐしながら炒め、肉の色が変わったらモヤシ、ニラを加えてサッと炒め合わせる。
2、全体に炒められたら＜調味料＞の材料を加え、サッと炒め合わせ、ご飯をよそった丼にのせる。中央に温泉卵を割ってのせ、レモンを添える。
鶏ゴボウ丼
