ダウ平均は３日続伸 ＩＴ・ハイテク株が全体をサポート エヌビディアが上昇＝米国株概況
NY株式18日（NY時間16:21）（日本時間06:21）
ダウ平均 49662.66（+129.47 +0.26%）
S＆P500 6881.31（+38.09 +0.56%）
ナスダック 22753.64（+175.26 +0.78%）
CME日経平均先物 57585（大証終比：+325 +0.57%）
きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は３日続伸。本日はＡＩ進展による既存事業への脅威が一服し、ＩＴ・ハイテク株の上昇が全体をサポート。ナスダックも上昇した。本日は午後にＦＯＭＣ議事録が公表され、想定以上にタカ派と受け止められたようだ。特に、数名が「インフレが目標を上回る状態が続くなら、利上げも適切となり得る」とした点が特徴的だった。
ＩＴ・ハイテク株の中で、エヌビディア＜NVDA＞の上昇がフォローとなった。メタ＜META＞がエヌビディアのプロセッサーを今後数年間で数百万個導入することで合意したことが好感されている。ＡＩを代表する２社の関係が一段と緊密になる。
また、マグニフィセント７の一角であるアマゾン＜AMZN＞も上昇。規制当局への提出書類で、アックマン氏率いるパーシング・スクエアが第４四半期にアマゾン株の保有を６５％増やしたことが明らかとなった。同銘柄はファンドで３番目に大きい保有株となっている。
市場はＡＩ絡みの動向に引き続き注目しているが、一部からは「ＡＩの今後の展開は誰にも分からないが、期待が一旦リセットされたことで、決算が良ければ少しの好材料でも大きな効果をもたらし得る」との見解が出ていた。ＩＴ・ハイテク部門の利益予想は過去４カ月で約２０％上昇しており、疑いよりも信頼に値するとも付け加えた。
本日はＦＯＭＣ議事録を通過したが、次は金曜日のＰＣＥ統計に注目。その中のＰＣＥ価格指数はＦＲＢが重視するインフレ指標で状況を見極める材料となる。本日の議事録で利下げ期待が若干後退しているが、どのような反応になるか注目される。
いまのところ短期金融市場では、年内２回以上の利下げ期待は温存しているが、ＦＯＭＣ委員からは利下げに慎重姿勢を滲ませた発言が多く、その期待を正当化するか注目される。
情報分析ソフトのパランティア＜PLTR＞が上昇。アナリストが投資判断を「買い」に引き上げ、目標株価を１９５ドルに設定した。
データセンターの設計・開発を行うアプライド・デジタル＜APLD＞が下落。エヌビディア＜NVDA＞が同社株の保有を解消した。米証券取引委員会（ＳＥＣ）への提出文書で明らかとなった。
モデルナ＜MRNA＞が上昇。ＦＤＡが同社の季節性インフルエンザワクチン候補「ｍＲＮＡ－１０１０」の生物製剤承認申請（ＢＬＡ）を受理したことが好感されている。
セキュリティのパロアルト・ネットワークス＜PANW＞が決算を受け下落。ガイダンスで通期の売上高は上方修正したものの、１株利益の見通しが第３四半期も含めて予想を下回ったことが嫌気されている模様。
家具のレイジーボーイ＜LZB＞が決算を受け下落。予想を下回る第４四半期の売上高見通しを発表したことが嫌気されている模様。
半導体の開発向けソフトウェアを手掛けるケイデンス・デザイン・システムズ＜CDNS＞が決算を受け上昇。１株利益、売上高とも予想を上回った。ガイダンスも公表し、予想を上回る１株利益の見通しを示している。
オンラインカジノのラッシュ・ストリート・インタラクティブ＜RSI＞が決算を受け上昇。１株利益は予想を下回ったものの、売上高、ＥＢＩＴＤＡは予想を上回った。南米では、規制上の逆風にもかかわらず、四半期および通期ともに顕著な力強さと回復力を示した。
