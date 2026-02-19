バスケ男子日本代表、3月1日に“絶対に負けられない”日韓首位決戦！広瀬すずが全力応援

「FIBAバスケットボールワールドカップ2027」の出場権を懸け、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選」Window 2に臨むバスケットボール男子日本代表。

2月26日（木）、3月1日（日）には、「FIBA ワールドカップ 2023」の開催地であった 沖縄サントリーアリーナにて、中国、韓国との試合が行われる。

中国、韓国、台湾と同グループ（グループB）を戦う日本は現在、台湾とのホーム＆アウェイの2試合を終え、2連勝。一方の韓国も中国を相手に2連勝しており、迎えるこの沖縄での中国・韓国とのホーム2連戦は、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027」出場に向け最重要となる2戦だ。

そして、これまで日本バスケを牽引してきたトム・ホーバスHCの電撃退任という衝撃的なニュース。「負ければワールドカップ出場に黄色信号」という重要な戦いを前に、新たに指揮官に就任した桶谷大HCの初陣を飾ることができるのかという点にも大きな注目が集まっている。

テレビ朝日では3月1日（日）、日本×韓国の試合を生中継。

2023年のワールドカップ以来となる沖縄での代表戦、桶谷大HCの初陣という大注目のなか行われる日韓首位決戦。今大会絶好調の韓国を破り、ホーム・沖縄で勝利を飾ることができるのか、期待が高まる

◆広瀬すず、再び熱戦の地・沖縄に！

激戦へと向かうバスケットボール男子日本代表を全力応援するべく、テレビ朝日バスケSPブースターの広瀬すずが帰ってくる。

2023年のワールドカップでテレビ朝日バスケSPブースターに就任して以来、数々の日本バスケの熱き戦いを見届けてきた広瀬。FIBAワールドカップ2023、パリオリンピック2024、FIBAアジアカップ2025に続き、今回も熱戦の地・沖縄に赴き、男子日本代表に熱のこもった声援を送る。

さらにゲストには澤部佑（ハライチ）、そして解説にはWリーグ・ENEOSサンフラワーズで活躍する馬瓜エブリンも決定。2023年ワールドカップの熱狂をその目で見届けた3人が再び沖縄で集結し、豪華＆最強布陣で沖縄から熱戦を生中継する。

◆テレビ朝日バスケSPブースター・広瀬すず コメント

バスケ熱がどんどん広がっている今、どんどん素晴らしい選手も増えたりしていて、今回はどのような日本バスケを見せてもらえるのか、楽しみで仕方ないです。

そして桶谷HCという新たな形ができ、その初戦が沖縄。“イチBリーグファン”としても楽しみです。

日韓戦、かなり大事な試合になるかと思いますが、今回、カギとなるのは3Pシュート――やっぱり富永啓生選手の前回の沖縄アリーナで見た、あの姿をやっぱり期待してしまいます。

他の選手の方々の名プレーもたくさん詰まっているあのアリーナで、皆さんかましてくれるんじゃないかと思ってます。

私も全力で応援させていただきます！ 私は準備バッチリです！（笑）