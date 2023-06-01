【今日の献立】2026年2月19日(木)「豚ロース厚切りでがっつり！ポークチャップ」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「豚ロース厚切りでがっつり！ポークチャップ」 「スパゲティーサラダ」 「野菜のレンチンスープ」 の全3品。
ご飯もパンにも合うポークチャップをメインに、簡単にできる副菜2品の組合せ。
【主菜】豚ロース厚切りでがっつり！ポークチャップ
©Eレシピ
調理時間：25分
カロリー：415Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）豚ロース肉 (トンカツ用)2枚
塩コショウ 少々
小麦粉 小さじ2
玉ネギ 1/4個
マッシュルーム (生)2~3個
塩コショウ 少々
サラダ油 小さじ2
＜ソース＞
ケチャップ 大さじ3
ウスターソース 大さじ1
水 大さじ4
＜付け合わせ＞
サヤインゲン 10本 コーン (冷凍)1カップ
【下準備】豚ロース肉は、筋を切って塩コショウを振り、小麦粉を全体に薄くからめる。 ＜ソース＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
玉ネギは縦薄切りにする。マッシュルームは石づきを落とし、キッチンペーパー等で拭いて薄切りにする。
©Eレシピ
＜付け合わせ＞のサヤインゲンは分量外の塩少々を入れた熱湯でゆでて、長さを半分に切る。取り出した後コーンをゆで、水気をきる。
©Eレシピ
同じお湯で茹でると時間短縮になります。
【作り方】1. フライパンにサラダ油を入れ、中火で熱する。豚ロース肉を入れ、両面に焼き色が付いたら、いったん取り出す。
©Eレシピ
2. (1)のフライパンに玉ネギを入れ、透き通るまで炒める。マッシュルームを加え、油が回るように炒める。
©Eレシピ
3. ＜ソース＞を加え、中火にしてフツフツしてきたら、(1)の豚ロース肉を加え、煮からめる。
©Eレシピ
4. 器にサヤインゲンとコーン、豚肉を盛り合わせ、ソースをかける。
©Eレシピ
【副菜】スパゲティーサラダ
材料3つの簡単サラダ。キュウリが多めでシャキシャキした食感が気持ち良い。
©Eレシピ
調理時間：25分
カロリー：268Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）スパゲティー 40g
カニ風味カマボコ 4本 キュウリ 1本 マヨネーズ 大さじ3
レモン汁 小さじ1
塩コショウ 少々
【下準備】スパゲティーは半分に折り、分量外の塩少々を入れた熱湯で、指定時間通りゆでる。ザルに上げ、水気をきる。
©Eレシピ
ゆでた後は粗熱を取りましょう。
カニ風味カマボコはほぐす。キュウリはせん切りにし、分量外の塩少々を振って全体にからめ、しんなりしたら水気を絞る。
©Eレシピ
【作り方】1. ボウルにスパゲティー、カニ風味カマボコ、キュウリを入れ、マヨネーズとレモン汁、塩コショウを加えて混ぜ、器に盛る。
©Eレシピ
冷やして食べると美味しいです。
【スープ・汁】野菜のレンチンスープ
電子レンジで簡単にスープを作りましょう。はじめは半分の水分で加熱し、野菜を煮る時間を短縮するのがポイント。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：72Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）ベーコン 2枚
キャベツ 2枚(100g)
大根 2~3cm
水 400ml
顆粒ブイヨン 小さじ1
塩コショウ 少々
オリーブ油 少々
【下準備】ベーコンとキャベツは幅1cmの短冊切りにする。大根は皮をむいて、幅1cmの薄い短冊切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. 耐熱ボウルに、大根、キャベツ、ベーコンの順に入れ、顆粒ブイヨンと、半量の水を入れる。
©Eレシピ
2. ラップを具材に密着させ、耐熱ボウルより一回り小さい耐熱皿をのせ、電子レンジで5分加熱する。
©Eレシピ
皿は落とし蓋の代わりになります。はじめに半量の水で蒸すように火を通します。
3. (2)に残りの水を入れて全体を混ぜ合わせる。ふんわりラップをして3分加熱する。塩コショウで味を調える。器に注ぎ、オリーブ油少々を回しかける。
©Eレシピ
塩コショウした後しばらく置くと味がなじみます。