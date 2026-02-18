◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート（１７日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

【ミラノ（イタリア）１７日＝大谷翔太】女子ショートプログラムが行われ、初出場の１７歳、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が自己ベストの７８・７１点をマークし首位に立った。冒頭でトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を決め、勢いに乗った。五輪での日本女子のトリプルアクセル成功は伊藤みどり、浅田真央、樋口新葉に続く４人目。浅田真央の１９歳を超え最年少となった。１７歳で表彰台なら、同競技では２０１０年バンクーバー大会銀の浅田真央の１９歳を２歳下回り、最年少となる。

五輪の魔物も重圧も、この１７歳にはかなわない。中井は会心の演技に８度、拳を突き上げた。喝采を浴びながら出た得点は、７８・７１点の自己ベスト。坂本花織が団体ＳＰで出した今季世界最高に、０・１７点差と迫った。「正直、ビックリしていますし、この大舞台でもこれだけの演技ができたことをすごく嬉（うれ）しく思っています」。自分がビックリした以上に、周囲をビックリさせた。

シニア１季目で歴史を作った。ＳＰは「Ｌａ ｓｔｒａｄａ（道）」。赤と白のストライプの衣装で滑り出し、その２５秒後。踏み込んで跳んだ３回転半、右足でしっかりと氷に降りた。わき上がる１万人の大歓声。ハツラツな笑顔と躍動感あふれる演技で、会場を虜にした。ジャンプは３回転ルッツ―トウループなど３本全てを成功。五輪では伊藤みどり、浅田真央、樋口新葉に続く日本女子４人目のトリプルアクセル成功となった。「今、夢がかなったくらいの嬉しさがある」。最大の武器を、大一番でみせた。

スケートを始めたのは５歳。２０１０年バンクーバー五輪、当時１９歳の浅田真央が跳んだトリプルアクセルの映像に魅せられた。浅田さん、そして五輪２連覇の羽生結弦さんの本をこの五輪にも携帯し、試合前に目を通した。大会前には、ユーチューブで先輩たちの演技を見てイメージトレーニング。「いつも通り気持ちが落ち着いて、自信が自然とあふれてくる」と中井。初舞台を前にも「失うものは何もない」と言った度胸を、ミラノの銀盤で見せつけた。

元世界女王の坂本、現世界女王のアリサ・リュウ（米国）を抑えての首位発進。中井を中学から指導する中庭健介コーチ（４４）は「よく演技できますね…。僕だったら、できていないです」と額の汗を拭った。もっとも中井は、五輪デビューを控え眠りにつけたかを問われると「余裕で寝られました！」とケロリ。代表最年少とは思えない強心臓っぷりだった。

１７歳で五輪メダルなら、バンクーバー五輪で浅田真央が銀メダルを取った１９歳を超える日本フィギュア最年少。優勝すれば、女子では２００６年トリノ五輪での荒川静香以来、２人目の快挙だ。中井は「正直、メダルが欲しいかと言われると、もちろん欲しいけど、そこまで結果を重視して今回の五輪に来ているわけではないので。この五輪をどれくらい楽しめるか、最後の瞬間まで、本当に楽しめたらいいなと思います」。恐れ知らずの高校２年生が、ミラノの主役を担う。