「ユニクロのカーディガン」にアラフォー感激。ゆったりシルエットで春らしく軽やか
春の気配が近づき、羽織りものに悩む季節。アラフォーでプチプラブランドに詳しいmakiさんがおすすめするのは、ユニクロ「スムースコットンVネックショートカーディガン」。なめらかな肌触りに、首元が締まらないVネックで春にぴったりだそう。makiさんがカーディガンの魅力とコーデについて紹介してくれました。
春にぴったりの「スムースコットンVネックショートカーディガン」
ユニクロの「スムースコットンVネックショートカーディガン」はコットン100％のやわらかくなめらかな生地のカーディガン。Vネックなので抜け感が出て重たい印象になりすぎずに春にぴったりなんです。
フィット感もゆったりとしているため肉感を拾わず、アラフォーにうれしいシルエットがつくれるのもポイント。
カラーバリエーションはブラック、グレー、レッド、ナチュラル、グリーンの5色展開。価格は2990円（2026年2月15日時点）でした。
後ろもシンプルなデザインで合わせやすく、両脇にポケットがついているのでデザイン性もあってかわいいです。
こちらを着まわしたコーデを5つご紹介します！
1：ワイドパンツできれいめカジュアルに
171cmの筆者はグレーのXLサイズを着用しています。サイズは普段Lサイズを着ることが多いのですが、やや大きめに着たかったのでXLサイズにしてみました。
まずはダークグレーのワイドパンツできれいめカジュアルに。インナーにはボーダーのトップスを入れてポイントにしてみました。
2：スウェットパンツでカジュアルに
次はホワイトのスウェットパンツと合わせてカジュアルコーデにしてみました。
ボリュームのあるパンツでもカーディガンがコンパクトなのですっきりとまとまるのがうれしいです。インナーは白のロンTを入れて春らしく明るい印象に。
3：スカートコーデにも合わせやすい
次はブラックのIラインスカートと合わせてみました。
長すぎず短すぎない丈のカーディガンなので、スカートにも合わせやすくて着まわしすいです。
4：ワンピースに肩がけでおしゃれに気温変化に対応
次はブラックのワンピとデニムのレイヤードコーデに肩がけしてポイントにしてみました。
気温差の激しい季節は寒くなったら羽織ったり、暑いときは肩がけしたりとカーディガンがあると体温調節もしやすいです。
5：カラースカートにも合わせやすい
最後はレッドのスカートに合わせてお出かけコーデにしてみました。カラーものは合わせ方によっては派手になりすぎてしまいますが、このカーディガンならシンプルなので合わせやすいです。
コットン100％なのでチクチク感もなくとても着心地のいいカーディガン。春先も羽織り物として活躍しそうなので今からたくさん着まわせそうです！ ぜひチェックしてみてくださいね。
※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください
※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください