双子の母・中川翔子「大量にストック」なくてはならないベビーグッズ「これがあれば生きていける」

昨年の9月に双子を出産し、現在は育児に奮闘中の中川翔子さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【カバンの中身】ベビー用品が増えてバッグが３つになりました！』という動画を公開。今回の動画では、中川さんが、カバンの中身を公開する企画の中で、愛用しているベビーアイテムを紹介してくれました！

中川さんが「私ストックが大好きで。お尻拭きを大量にストックするのにハマってる」とコメントした商品がこちら。

◼︎肌にやさしいおしりふき

エリエール / GOO.N（グーン） 肌にやさしいおしりふき

水分たっぷりでやさしく拭きたい方向けのおしりふき。

ノンアルコール・パラベンフリー・無香料で、おしりだけでなく手や体拭きにも使用できます。

◼︎日々使用する消耗品

中川さんは「グーンが好きなんですけど。なんでかっていうとディズニーで可愛いから」とデザインもお気に入りポイントだと話しつつ、こちらを専用の引き出しに沢山ストックしているとコメント。

そして「遠慮なく使いたいんですよ」「顔とか拭いてるもんね、自分の」「ご飯食べた後とか」「とりあえずこれがあれば生きていけるなっていう感じの大好きなお尻拭き」と、日々なくてはならない愛用品であると教えてくれました。

また、最初は知り合いから出産祝いで1000枚セットを貰ったとして「『一瞬でなくなるよ！』って言われてたけど本当になくなった！」と教えてくれました。

■動画もチェック

動画では、こちらの商品以外のも、中川さんの育児に大活躍しているアイテムの数々を紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。