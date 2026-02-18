“メダルラッシュ”のアイリーン・グーに異論　中国国籍での五輪参戦に米副大統領が発言「米代表として競争するべき」【冬季五輪】

中国代表として五輪参戦しているグー(C)Getty Images

雪上のスーパースターが眩い輝きを放っている。現地時間2月16日に行われたミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー女子ビッグエアで、中国代表のアイリーン・グー（谷愛凌）は179.00点を記録。スロープスタイルに続く今大会2つ目の銀メダルを獲得した。

金2個、銀1個を手にした北京大会（2022年）に続くメダルラッシュとなっているグーは、スキー界の偉才だ。米国人の父と中国人の母を持ち、2019年6月に国際スキー連盟に国籍変更を要請して中国代表に転身。そこから名門スタンフォード大学に通う傍らで、一気にスターとして台頭した。

今では年間2300万ドル（約36億3400万円）を稼ぐスーパーモデルとしても人気を博するグー。活動の幅を広げ続ける22歳には羨望の眼差しが向けられるとともに、批判の声も集中している。

現地時間2月17日に米ニュース局『FOX News』のインタビューに応じたJ.D.バンス副大統領は、サンフランシスコで生まれ育ち、現在もスタンフォード大学に在学するグーが中国代表として活動することに苦言を呈した。

「アメリカで育ち、この国の教育制度や自由と権利の恩恵を受けてきた人間が、この国を偉大な場所にしている要素を享受してきたのであるなら、アメリカの代表として競争するべきと願う。それは当然の話だ」