CIRRAが3月18日にリリースする1st EP『one-way runway / Always』の詳細が発表された。

本作は、オーディション番組『ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-』のテーマソング「one-way runway」と、CIRRAとして初の新曲「Always」の2曲をリードにしたEP。そのほかには、1月28日配信リリースの「Close」に加え、同オーディションの最終審査で課題曲となった「All for Me」が収録される。

「Always」の作曲／アレンジはShintaro Yasudaが担当。作詞は岡嶋かな多が手掛けている。覚悟を決めて進み出した力強さ、秘めた不安と切なさが表現された疾走感あるダンスビートとメロディに、不安を抱えたまま進みだそうとする気持ちが綴られた楽曲となっており、「one-way runway」の振り向かず歩いて行くというメッセージと表裏一体の、もう一つのドラマを描いた歌詞が聴きどころだ。

EP（CD）の初回限定盤に封入されるスクエアカードは、CIRRAのメンバーがオーディション時に綴っていた日記の一部をデザインに入れ込んだ1st EPならではの封入特典に。さらにBlu-rayには、「one-way runway」のMVに加え、最終審査後にCIRRAが出演したテレビやイベントの裏側をまとめた『CIRRA: OUR BEGINNING -Behind the Scenes-』が収録される。

さらに、本日18時からはCIRRA公式YouTubeチャンネルにて「Close -Vocal Performance Film」が公開。「Close」の歌声にフォーカスをしたパフォーマンス映像となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）