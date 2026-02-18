宇野昌磨、“オリンピックのメダルは重みが違う”をセンス光る形で公開「手持ちカードが強すぎる」「流石です」
プロフィギュアスケーターの宇野昌磨（28）が18日、自身のXを更新。「オリンピックのメダルは重みが違う」と言われていることについて、自身のユーモアを交えて“物理的に”証明した写真が話題となっている。
【写真】「肩がかなり凝る」宇野昌磨が公開した“オリンピックのメダルは重みが違う”の“重み”
宇野は「みんな口を揃えて言うオリンピックのメダルは重みが違うと。どれくらいかというと肩がかなり凝る」とコメントし、自身が北京2022冬季オリンピックで獲得した銀メダルと銅メダルを計量器で量った写真を披露した。
計量器には、銀メダルが540グラム、銅メダルが455.5グラムと表示されていて、どのくらい重いかということが伝わる1枚となっている。
この投稿に、SNSでは「物理！しかも本物!!手持ちカードが強すぎる」「実測してるのはじめて見ました！」「2つ掛けたら1キロ近く そりゃ重いわ しかし重さを量る宇野さん、流石です」「色んな意味で重いのですね...」などと、宇野のセンスあふれる投稿に反響が集まっていた。
