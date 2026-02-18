河合郁人、スタッフに“神対応”ハプニングも動じずユーモア溢れる返答「危なかった」
【モデルプレス＝2026/02/18】元A.B.C-Zでタレントの河合郁人が18日、都内で開催されたバーミヤン『台湾展』メディア向け先行試食会にタレントの彦摩呂とともに出席。ハプニングにユーモアを交えて対応した。
河合は「子どものころからバーミヤンを食べていて、2日前もバーミヤンのチャーハンと餃子をいただきました。そして今回、台湾料理が食べられるということで、この台湾フェアにこうやって彦摩呂さんと一緒に呼んでいただき、本当にありがとうございます」と感謝。続けて「盛岡で観光大使、プロモーション大使をやっているんですけど、その中で、台湾の花蓮市と盛岡が友好都市なので、台湾に訪れることもあったりしますので。そういうところで縁のある場所のコラボということで、今日はすごく楽しみにしていますので、皆さんよろしくお願いします」と語った。
その後、自身の音声がマイクを通じて映像メディアに届いていないというハプニングが発生するも、河合は「無事に届いてよかったです。ありがとうございます。危なかった。言っていただけないと、いま口をパクパクしてるだけの映像が流れるところでした」と笑いに変えてスタッフをフォローする“神対応”を見せていた。
また、自身にとってバーミヤンがどんな存在か一言で表すというお題では「体の一部」と返答。その後、再びマイクのトラブルが発生するも、コメントの撮り直しに快く応じて「子どもの頃から常に食べていますし、2日前も食べましたし、基本的には体の中に、僕の体の一部に、常にバーミヤンの食べ物が付いている状態なので（笑）。左肩がチャーハン、右肩が餃子です（笑）。それぐらい常に。それこそ彦さんと同じように、自分の中ではパワーアップするために大事な食べ物のお店なので。いろいろな場所で言っているんですけど、世界一おいしいチャーハンだと思っているので」と力説して会場を沸かせた。
そして、彦摩呂は「一緒に何回もごはんを食べているんだけど、チャーハンが郁くんの前に運ばれてきたら、いつも零れるように言うコメントが聞こえるんだけど、なんて言うか知ってる？みんな？『美しい』って言うんだよ！ほっこりする（笑）。毎回言うの！『美しい』って（笑）」と明かしていた。
その後、知識と力説の甲斐あって、無事にシェフからの認定を受けた河合は「一安心したので、ここからは思う存分、台湾フェアを食したいと思います」と喜びのコメント。認定書を受け取ると「子どものころから家族で行っていたバーミヤンで、こうやって認定書をいただけるというのは、本当に夢のような。家族がみんな喜ぶと思います。そして僕のバーミヤン愛が本物だということが証明できたので一安心です。本当にありがとうございます」と笑顔で語った。（modelpress編集部）
◆河合郁人、ハプニングに臨機応変な対応
◆河合郁人、バーミヤンは「体の一部」
