「郊外志向」はさらに強まる！

不動産・住宅情報サイトを運営するLIFULLは2026年2月18日（水）、東京都千代田区の本社において首都圏版「住みたい街ランキング2026」の発表会を行いました。

【そこまで都心から離れる!?】これが最新の「住みたい街」ランキングです（データで見る）

同社の「住みたい街ランキング」はアンケート調査ではなく、実際の物件問い合わせ数から算出しているのが特徴です。毎回「借りて住みたい街」と「買って住みたい街」の2部門に分けてランキングを集計・発表しています。

今回、「借りて住みたい街」のランキングでは、昨年に続き2年連続で「葛西」が1位に。2位は「八王子」、3位には「大宮」がランクインしました。一方、コロナ禍以降は2024年まで4年連続で1位だった「本厚木」は4位まで後退。5位は「三鷹」となっています。

LIFULL HOME’S総研の副所長・兼チーフアナリストの中山登志朗氏によると、今回の結果は「利便性は譲れないが、賃料は徹底して抑える」傾向が表れているとのこと。コロナ禍がひと段落したことで、利便性を重視して都心に回帰する動きもみられる一方で、「安さを求めて郊外へ向かう層が優勢」といいます。

また、家賃は10万円がひとつのボーダーラインとなっている模様ですが、近年は実際の家賃相場と、問い合わせが多い相場の乖離（かいり）が拡大している状況です。そのため、主要駅の近隣へと最寄り駅をシフトする「ずらし駅」を選ぶ層も増加しています。

この「ずらし駅」の代表例のひとつが、1位の東京メトロ東西線「葛西」駅であると中山氏は説明しました。葛西駅は快速こそ止まらないものの、20分ほどで「大手町」までアクセス可能。さらに賃料は、荒川の対岸にあたる大手町寄りの南砂町から3万円ほど安く、10万円を切る相場です。加えて、駅の南側は広大な埋め立て地であるため、物件数も豊富であると分析しました。

さらに、検索数が急激に増えた「急上昇ランキング」では、「方南町」が66位アップで1位に。2位以下には「不動前」（58位アップ）、「新中野」（50位アップ）が続きましたが、こちらも「新宿駅の『ずらし駅』として考えられる」（中山氏）としています。

「買って住みたい街」のトレンドは激変！

一方、「買って住みたい街」のランキングには大きな傾向の変化が現れました。



「住みたい街ランキング2026」発表会の様子（乗りものニュース編集部撮影）



1位に選ばれたのは、なんと都心から約100km離れた神奈川県の「湯河原」。また、2位「八王子」に続いて3位には千葉県の「八街」がランクインしました。中山氏いわく、「郊外の駅だけでトップ3が形成されるのは、ランキングの集計開始以来はじめて」とのことです。

一見、これらは極端な郊外志向の選択肢にも見えますが、中山氏の分析では現実的な利点も多いようです。湯河原は、横浜エリアなどへのアクセスがメインの層からすると利便性は良好と映るほか、新幹線も組み合わせれば都心へのアクセス性も充分確保できます。また、八街も千葉県内に勤め先がある層などには便利で、かつ都心へのアクセス性も悪くありません。

近年は新幹線の定期代を通勤費として負担する企業も増え、また（湯河原町では制度化されていないものの）、新幹線通勤の費用を自治体が補助するケースも多く見られるようになったことも、問い合わせ傾向の変化を生んでいるようです。

こうした傾向の強まりについて、中山氏は「掲載相場が検索される物件相場よりも大きく上昇するなか、予算内に収まりつつ、充分な広さを持つ物件があり、かつ通勤の快適性も比較的高いエリアが絞り込まれている」と分析しました。また、首都圏版ランキングは1都3県を集計対象としていますが、「集計エリアを拡げれば『熱海』や『宇都宮』が将来的にランクインしてくることもあり得る」とも展望しました。