吉澤嘉代子が3月18日にリリースする6thフルアルバム『幽霊家族』より、収録曲「おとうと」が先行配信リリース。また、収録楽曲の参加アーティストクレジットも公開された。

本楽曲は、吉澤が実弟へ贈った楽曲。卒業、進学、就職など新たな旅立ちを迎える少年少女に向けた応援歌となっており、アレンジはこれまでも吉澤嘉代子の数々の楽曲アレンジを担当している野村陽一郎が担当した。

アルバムには吉澤の弟であるNovelty Box Orchestraによるオルゴールに吉澤の歌が乗った「Into the dream」「Out of the dream」が、アルバムのオープニング、エンディングとして収録。新曲にはこれまでも吉澤の楽曲を手がけてきたゴンドウトモヒコ、野村陽一郎、佐藤優介らがアレンジで参加している。さらに、「わたしの犬」はイラストレーター てらおかなつみとの共作詞、編曲にBabiを迎え、「ピーマン」では吉澤が敬愛する小説家 いしいしんじとの共作詞、さらに「ほおづき」「時の子」ではピアニスト 梅井美咲がアレンジを務めている。

さらに、リリースを記念したイベントの開催も決定。吉澤の故郷である埼玉県川口市のアリオ川口を皮切りに、大阪 タワーレコード梅田NU茶屋町店、東京 タワーレコード新宿店で開催。アリオ川口ではピアノに梅井美咲を迎えたスペシャル編成で、大阪、新宿では吉澤の弾き語りのミニライブ、さらに『幽霊家族』購入者を対象としたジャケットサイン会が行われる。

（文＝リアルサウンド編集部）